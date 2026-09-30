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Gol Caracol  / ¡Destino confirmado! El nuevo club de Fabián Bustos tras dejar a Millonarios

¡Destino confirmado! El nuevo club de Fabián Bustos tras dejar a Millonarios

El DT argentino volverá a dirigir a un equipo que ya dirigió en el pasado y con el firme objetivo de sacarlo campeón. ¡Conozca acá el nuevo club al que llegará Fabián Bustos!

Por: EFE
Actualizado: 30 de sept, 2026
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Fabián Bustos, exdirector técnico de Millonarios.
Fabián Bustos, exdirector técnico de Millonarios.
Foto: Colprensa

El técnico argentino Fabián Bustos llegó este miércoles a Perú para firmar con el Universitario de Deportes y reemplazar a su compatriota Héctor Cúper, quien el martes fue despedido por el club crema tras apenas cuatro meses en el cargo. Esta nueva oportunidad llega tras su paso por Millonarios; unas semanas después.

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Así las cosas, Bustos retornará a dirigir a Universitario, del que se marchó a mitad de la temporada pasada para firmar por el Olimpia paraguayo, club en el que estuvo tres meses.

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El timonel argentino, de 57 años, iniciará esta segunda etapa en el club 'crema' tras haberse desvinculado recientemente de Millonarios de Colombia, equipo con el que inició esta temporada y al que dirigió en 31 partidos, con un registro de 16 triunfos, 8 empates y 7 derrotas.

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El panorama que le espera a Fabián Bustos en el 'crema'

Fabián Bustos, exdirector técnico de Millonarios.
Fabián Bustos, exdirector técnico de Millonarios.
Millonarios Oficial

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El técnico tomará las riendas de Universitario con el conjunto limeño ubicado en el segundo lugar del Torneo Clausura, a apenas dos puntos del líder Deportivo Garcilaso.

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El objetivo de la 'U' es ganar el Torneo Clausura para jugarse el título de campeón nacional de la Liga 1 de Perú frente a Alianza Lima, vencedor del Torneo Apertura, y así optar al tetracampeonato, tras haber ganado el torneo en los tres años previos.

Bustos será el cuarto técnico de Universitario desde el inicio de la campaña, pues el proyecto del club crema comenzó con el español Javier Rabanal y siguió con Héctor Cúper, mientras que como entrenador interino entre ambos tuvo a Jorge Araujo.

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Rabanal fue despedido en abril, mientras que Cúper se hizo cargo del equipo en mayo, y desde entonces dirigió a la U en 14 partidos, con un saldo de 7 triunfos, 5 empates y 2 derrotas.

Sin embargo, la última derrota de Universitario, que cayó por 4-0 contra Garcilaso, propició su salida ante la opción de recuperar a Bustos.

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