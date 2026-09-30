Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo y su promesa a hinchas de la Selección Portugal; "en su momento diré la verdad"

Cristiano Ronaldo y su promesa a hinchas de la Selección Portugal; "en su momento diré la verdad"

"Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", escribió Cristiano Ronaldo, tras irse de la concentración.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2026
Comparta en:
Cristiano Ronaldo, figura de Portugal.
Cristiano Ronaldo, figura de Portugal.
Getty Images.

Cristiano Ronaldo anunció este miércoles su decisión de abandonar la concentración de la selección portuguesa tras la rueda de prensa del seleccionador, Jorge Jesus, y una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, y aseguró que explicará las razones de su marcha.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado", afirmó el capitán portugués en un comunicado.

Publicidad

Últimas noticias

Cristiano Ronaldo, figura de la Selección Portugal, en un partido de la Liga de Naciones
Gol Caracol

Estalló Cristiano Ronaldo y tomó decisión radical en la Selección de Portugal; "bombazo"

Cristiano Ronaldo.
Gol Caracol

En polémica de Cristiano Ronaldo, técnico de Portugal terminó regañando a la prensa; "me obligaron"

El delantero precisó que tomó la decisión después de la comparecencia del técnico y de hablar con el máximo responsable federativo, aunque no detalló el contenido de esa conversación ni los motivos concretos de su salida.

Publicidad

"Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción», añadió Ronaldo, cuyo mensaje no anuncia una retirada definitiva del combinado luso.

La decisión llega después de que el futbolista abandonara el estadio Parken de Copenhague en una furgoneta de la federación sin participar en el entrenamiento previo al partido del jueves contra Dinamarca, correspondiente a la Liga de Naciones. Minutos antes, Jesus había asegurado que el delantero se ejercitaría con el grupo.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

En su comparecencia, el seleccionador negó que Ronaldo se hubiera negado a entrenarse y defendió su autoridad para decidir las alineaciones. "Nunca ningún jugador va a cambiar mis ideas", afirmó el técnico, que anticipó la titularidad de Gonçalo Ramos frente a los daneses.

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios frente a Medellín por la Liga BetPlay II-2026
Fútbol Colombiano

Juan Guillermo Cuadrado y las rechiflas de los hinchas en Medellín vs. Millonarios; "no entienden"

Juan Guillermo Cuadrado, jugador de Millonarios.
Fútbol Colombiano

"Me gustó el debut de Juan Guillermo Cuadrado, pero triste por el recibimiento que le dio Medellín"

Publicidad

La FPF confirmó posteriormente la ausencia de Cristiano del entrenamiento, sin explicar las razones. El martes, el delantero tampoco había trabajado con sus compañeros en Malmö, una circunstancia que el organismo atribuyó a la necesidad de utilizar un equipo específico del gimnasio del hotel.

Cristiano Ronaldo, figura de la Selección Portugal, en un partido de la Liga de Naciones
Cristiano Ronaldo, figura de la Selección Portugal, en un partido de la Liga de Naciones
AFP

El episodio se produce después de que Ronaldo permaneciera en el banquillo durante la victoria portuguesa del domingo ante Noruega por 2-1. Jesus había negado la existencia de un conflicto con el capitán y defendido que respondía a decisiones técnicas

Relacionados

Cristiano Ronaldo

Publicidad

Publicidad

Publicidad