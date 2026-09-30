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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La drástica promesa de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez con El Salvador; ¿se hará realidad?

La drástica promesa de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez con El Salvador; ¿se hará realidad?

El DT colombiano, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, no pasa un buen momento en el seleccionado salvadoreño, y por ello, tomó una decisión importante. Los próximos compromisos serán clave.

Por: EFE
Actualizado: 30 de sept, 2026
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Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, DT de la Selección El Salvador.
Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, DT de la Selección El Salvador.
Foto: Getty Imágenes

El colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez puso a disposición su cargo si la selección mayor de El Salvador no se mantiene en la Liga A de la Concacaf y desciende a la Liga B, según informó este miércoles el presidente de la Federación Salvadoreña (Fesfut), Yamil Bukele, en una conferencia de prensa.

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Tras el resultado de 6-0 de la selección salvadoreña en lunes frente a Guatemala en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la confederación de fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), Bukele indicó que se reunió con los jugadores y así como con el cuerpo técnico de la Azul y Blanco.

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Relató que el técnico colombiano le expresó que "si no deja a la selección mayor en el grupo (liga) A se va el día martes".

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En la fase de grupos de la Liga A, El Salvador espera enfrentar como local a Jamaica el viernes 2 y visitar a Martinica el lunes 3 de octubre, tras vencer 3-1 a Martinica y caer ante Guatemala.

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de El Salvador.
Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de El Salvador.
AFP

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"El cuerpo técnico se queda con la selección para los dos partidos del día viernes y del día lunes", dijo el presidente de la Fesfut e insistió que "Bolillo me dijo, y le tomé la palabra, que si no logra mantener a la selección en el grupo A, se va el martes y eso es lo que puso sobre la mesa".

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"Hay que trabajar, hay que trabajar y mucho. Hay que levantar los ánimos y mucho, y hay que ir con mucho valor a enfrentar el partido contra Jamaica y Martinica", añadió Bukele.

El Salvador se encuentra en el grupo B de la Liga y se ubica en la quinta posición con 3 puntos, los mismos con los que cuenta Guatemala, Honduras y Jamica, el segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente.

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En la Liga A, los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, donde se incorporarán a México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, selecciones preclasificadas para esa instancia.

La Liga de Naciones de la Concacaf representa la única vía de clasificación para la Copa Oro 2027.

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Desde su llegada, en febrero de 2025, Gómez ha dirigido dieciocho partidos con un saldo de cuatro victorias, cinco empates y nueve derrotas. A esto se suman siete partidos contra clubes o academias con un balance de dos derrotas, dos empates y tres victorias.

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