Alerta en Bayern Múnich por figura que se lesionó, a pocos días de partido contra Real Madrid

Bayern Múnich tendrá un partido crucial el próximo martes 7 de abril en el estadio Santiago Bernabéu en la ida de los cuartos de final de la Champions League, por lo que para el técnico Vincent Kompany será importante contar con sus figuras, pero una de ellas se lesionó y hay alarmas encendidas para saber si logrará llegar a ese encuentro.

Se trata de Harry Kane, su máxima estrella y su goleador, quien no pudo jugar con la selección de Inglaterra en la derrota 1-0 con Japón, y se informó que tuvo molestias y así regresó a territorio alemán, preocupando a todo el entorno del cuadro bávaro para lo que se avecina.



Harry Kane preocupa en el Bayern Múnich

El diario 'Bild' detalló hace algunas horas que "el delantero Harry Kane (32) no jugó en la derrota de Inglaterra por 0-1 ante Japón el martes por la noche, porque estaba lesionado y descansando. Como es lógico, la tensión está palpable en Múnich ante el trascendental partido de la Liga de Campeones contra el Real Madrid: ¡solo quedan cinco días para el partido de ida en el Bernabéu!".

De hecho, publicaron las declaraciones del técnico del combinado británico, Thomas Tuchel, sobre las molestias del delantero inglés. "Es una lesión leve que surgió prácticamente de la nada, simplemente ocurrió. Tuvo que dejar de entrenar a los 15 minutos de ayer. No jugará. Se someterá a más pruebas y verá el partido desde el estadio", aseguró el DT de Inglaterra inicialmente.

Luis Díaz y Harry Kane en uno de los partidos del Bayern Múnich. Getty

Lo cierto es que en Alemania están a la espera de cúal es la gravedad de la situación con Kane, por lo que en el citado medio explicaron que "parece una medida de precaución, pero incluso si al principio se trata de una lesión leve, es probable que cause inquietud en el Bayern y en el entrenador Vincent Kompany (39)", y de paso recordaron las recientes ausencias en la temporada con su goleador, ya que "se perdió dos partidos recientemente por una contusión en la pantorrilla y no pudo ser titular contra el Leverkusen (1-1). La lesión que sufrió en la victoria por 3-2 en Dortmund también se consideró inicialmente inofensiva, pero los problemas persistieron durante dos semanas".

