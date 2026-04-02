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Gol Caracol  / Alerta en Bayern Múnich por figura que se lesionó, a pocos días de partido contra Real Madrid

Alerta en Bayern Múnich por figura que se lesionó, a pocos días de partido contra Real Madrid

Uno de los titulares en el ataque del Bayern Múnich tiene en vilo a los hinchas, al cuerpo técnico y hasta a la prensa, por las molestias que tuvo estando con su selección en la fecha FIFA.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Luis Díaz Harry Kane Bundesliga
Luis Díaz y Harry Kane, goleadores del Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

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