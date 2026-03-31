Duro calendario de Luis Díaz con Bayern Múnich, con dos 'batallas' contra Real Madrid en Champions

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El mes de abril presenta un calendario extenuante y cargado de fútbol para Luis Díaz y Bayern Múnich, que incluye además dos duras batallas frente al Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League 2025/2026.
El extremo guajiro hizo parte del plantel de la Selección Colombia que perdió en los recientes compromisos de preparación frente a Croacia y Francia de cara al Mundial 2026, y tras finalizar los mismos, ahora se enfoca en su club y en los retos venideros.
No sólo está la llave frente a los máximos ganadores de la popular 'orejona', sino que a su vez deben encarar compromisos en la Bundesliga, certamen en el que intentarán extender la ventaja en el liderato e ir tejiendo un nuevo título local, además de la Copa de Alemania y el importante reto en la semifinales frente al Bayer Leverkusen.
Así las cosas, a Díaz Marulanda y compañía les esperan días y semanas en las que tendrán que dar lo mejor en lo físico y en lo futbolístico para tratar de capitalizar en pro de los objetivos trazados.
Friburgo vs. Bayern Múnich
Competición: Bundesliga.
Día: sábado 4 de abril
Hora: 8:30 de la mañana (de Colombia).
Estadio: Europa-Park-Stadion (Friburgo, Alemania).
Real Madrid vs. Bayern Múnich
Competición: ida de los cuartos de final de la Champions League.
Día: martes 7 de abril.
Hora: 2:00 de la tarde (de Colombia).
Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid, España).
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FC St. Pauli vs. Bayern Múnich
Competición: Bundesliga.
Día: sábado 11 de abril.
Hora: 11:30 de la mañana (de Colombia).
Estadio: Millerntor-Stadion (Hamburgo, Alemania).
Bayern Múnich vs. Real Madrid
Competición: vuelta por los cuartos de final de la Champions League.
Día: martes 15 de abril.
Hora: 2:00 de la tarde (de Colombia).
Estadio: Allianz Arena (Múnich, Alemania).
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Bayern Múnich vs. Stuttgart
Competición: Bundesliga.
Día: domingo 19 de abril.
Hora: 10:30 de la mañana (de Colombia).
Estadio: Allianz Arena (Múnich, Alemania).
Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich
Competición: semifinales de la Copa de Alemania
Día: miércoles 22 de abril.
Hora: 1:45 de la tarde (de Colombia).
Estadio: BayArena (Leverkusen, Alemania).
Mainz 05 vs. Bayern Múnich
Competición: Bundesliga.
Día: sábado 25 de abril.
Hora: 8:30 de la mañana (de Colombia).
Estadio: Mewa Arena (Maguncia, Alemania).