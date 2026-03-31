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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Duro calendario de Luis Díaz con Bayern Múnich, con dos 'batallas' contra Real Madrid en Champions

Duro calendario de Luis Díaz con Bayern Múnich, con dos 'batallas' contra Real Madrid en Champions

Luis Díaz es la principal figura de la Selección Colombia, por lo que se tienen al pendiente sus compromisos con Bayern Múnich. Se viene lo duro en la temporada.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Luis Díaz
Luis Díaz, actual jugador del Bayern Munich
AFP

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