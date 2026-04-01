Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz se confesó en Bayern Múnich; sus palabras no pasaron desapercibidas

Luis Díaz se confesó en Bayern Múnich; sus palabras no pasaron desapercibidas

El guajiro fue protagonista en una dinámica que realizó el Bayern Múnich y compartió en sus redes sociales. Luis Díaz dio cuenta de su buen humor y particular desparpajo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de abr, 2026
Comparta en:
Luis Díaz en uno de los entrenamientos del Bayern.
Luis Díaz en uno de los entrenamientos del Bayern.
X de @FCBayern

Publicidad

Publicidad

Publicidad