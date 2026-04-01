Luis Díaz se confesó en Bayern Múnich; sus palabras no pasaron desapercibidas

Luis Díaz es figura en Bayern Múnich, equipo que ha tenido figuración en lo que va de la temporada en el fútbol de Europa. Precisamente, el guajiro ha sido pieza clave para que los dirigidos por Vincent Kompany estén luchando en cada uno de los torneos que están disputando. Lo cierto es que el número '23' tuvo unas particulares confesiones en las últimas horas.

El 'crack' del elenco de Baviera y de la Selección Colombia participó en una dinámica con su club, en la que le hicieron unas preguntas puntuales, como por ejemplo, quién le ha enseñado alemán, sobre quién del club habla bien el español y a quién del Bayern traería alguna vez al país; sus respuestas estuvieron llenas de humor y de su particular desparpajo.

En cuanto al futbolista del equipo que le ha dado algunos trucos para aprender alemán, 'Lucho' no dudó en decir que Serge Gnabry, mismo deportista que puso en la lista de los que tienen buen léxico en español, a él se sumó Manuel Neuer y Joshua Kimmich, según contó Díaz Marulanda en la dinámica que compartió Bayern en sus distintas plataformas digitales. Pero hay un jugador que domina completamente el castellano, Nicolas Jackson; "lo habla perfecto, creo que es el mejor", dijo el guajiro.



Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto: Getty Images

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En otra de las preguntas, le consultaron al oriundo de Barrancas sobre cuál jugador del plantel se llevaría de vacaciones a Colombia y su respuesta fue Nicolás Jackson y Serge Gnabry, a quienes calificó de buenos amigos.

Por último, acerca de quién come más en el plantel, 'Lucho' no dudó, entre risas, decir que era él. Ahora, el talentoso de nuestro país se alista para un calendario 'cargado' de partidos con su club en este mes de abril, que incluye el enfrentamiento contra Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League.

¿Quién le ha enseñado alemán? 🇩🇪

¿A quién se llevaría a Colombia? 🇨🇴

¿Quién pone la música? 🎵

¿Quién come más? 😂



Uno a uno, con nuestro querido @LuisFDiaz19 🫶 pic.twitter.com/WJ2feL1LB1 — FC Bayern München Español (@FCBayernES) April 1, 2026

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¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Será este sábado 4 de abril cuando visiten al Friburgo, en una nueva jornada de la Bundesliga. El balón rodará a las 8:30 de la mañana, en horario de Colombia.