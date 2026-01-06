Alexis Zapata responde ante acusaciones en su contra: "Soy una persona responsable y comprometida"

El inicio de año para Alexis Zapata, mediocampista de Independiente Santa Fe, ha estado marcado por una fuerte controversia extradeportiva que ha escalado rápidamente en la opinión pública. El futbolista antioqueño fue denunciado por medio de las redes sociales por un incidente en un sector cerca a Medellín, en el cual lo señalan por asistir al lanzamiento de un globo de mecha cargado con pólvora, el cual habría provocado un incendio en una propiedad.

En una historia que subió el deportista en su cuenta de Instagram se observó la manipulación y elevación de un globo de gran tamaño. Esta práctica, aunque profundamente arraigada en la cultura decembrina de la región, está estrictamente prohibida por las autoridades locales debido al altísimo riesgo que representa para la seguridad ciudadana.

De acuerdo con los reportes de la prensa antioqueña, el artefacto pirotécnico cayó sobre el techo de un salón social en el municipio de Itaguí. Esto desató una conflagración que generó momentos de pánico entre los habitantes del sector. Si bien la intervención oportuna de las personas en el lugar y de los organismos de socorro evitó una tragedia de mayores proporciones, las imágenes encendieron las alarmas sobre la irresponsabilidad en el uso de estos elementos.

Este lunes, Zapata se pronunció a través de sus redes sociales, aclarando que no tuvo nada que ver con la elaboración y el lanzamiento del globo que causó el incendio.



Alexis Zapata fue campeón con Independiente Santa Fe de la Liga BetPlay 2025-I Foto: AFP

Publicidad

"En los últimos días se ha difundido un video mío fuera de contexto. Quiero aclarar que en ningún momento participé, promoví ni apoyé ninguna práctica riesgosa. Durante mis vacaciones en Medellín fui únicamente espectador de una situación que ocurrió cerca de mi casa, sin intervenir de ninguna forma. El video fue tomado y publicado por otras páginas sin mi autorización, usando mi nombre de manera irresponsable y atribuyéndome una responsabilidad que no me corresponde. Soy consciente de los riesgos que este tipo de prácticas implican y no las respaldo ni las incentivo, más aún siendo futbolista profesional y figura pública", dijo.

Historia en Instagram de Alexis Zapata aclarando los rumores de que estuvo involucrado en el lanzamiento de un globo con pólvora Pantallazo de Instagram

Publicidad

Posteriormente, añadió: "No hubo heridos ni incidentes, y mi presencia fue simplemente la de un observador en un momento cotidiano. Agradezco a quienes me conocen y saben que soy una persona responsable y comprometida con mi carrera. Pido respeto por mi nombre, mi imagen y mi trabajo. Muchas gracias a todos por su comprensión", concluyó el futbolista de 30 años.

Por otro lado, en el ámbito deportivo, el paisa fue visto en la vuelta a los entrenamientos de Independiente Santa Fe, con el que se prepara para afrontar el encuentro de ida de la Superliga BetPlay el próximo jueves 15 de enero, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, frente al actual campeón de liga, el Junior.