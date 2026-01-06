Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Chelsea le dio la bienvenida a un nuevo director técnico; que firmó hasta 2032

Chelsea le dio la bienvenida a un nuevo director técnico; que firmó hasta 2032

"Confiarme ese rol significa muchísimo para mí. Daré todo por aportar a este club el éxito que merece", fueron algunas de las palabras del nuevo entrenador del Chelsea.

Por: AFP
Actualizado: 6 de ene, 2026
Comparta en:
Jugadores del Chelsea en un partido de la Champions League.
Jugadores del Chelsea en un partido de la Champions League.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad