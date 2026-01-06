Chelsea le dio la bienvenida a un nuevo director técnico; que firmó hasta 2032

El Chelsea, de la Premier League, confirmó este martes 6 de enero el nombramiento como entrenador del inglés Liam Rosenior, procedente del Estrasburgo francés, club que al igual que los 'blues' pertenece al consorcio estadounidense 'BlueCo'.

El técnico, de 41 años, que dirigía al conjunto de Alsacia desde el verano europeo de 2024, se comprometió con el actual quinto clasificado de la Premier League hasta 2032, precisa el equipo en un comunicado.

El propio técnico había anunciado horas antes un "acuerdo verbal" con el club de Londres, durante una conferencia de prensa en el estadio de La Meinau, en Estrasburgo.

Words from Liam Rosenior. 💬💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2026

"Confiarme ese rol significa muchísimo para mí, y tengo que dar las gracias a todas las personas implicadas por esta oportunidad y por la confianza que me otorgan. Daré todo por aportar a este club el éxito que merece", reaccionó en un comunicado publicado por su nuevo club.



"Creo profundamente en el trabajo de equipo, con unidad, solidaridad, en el hecho de trabajar los unos por los otros, y esos valores estarán en el corazón de todo lo que hagamos. Serán el fundamento de nuestro éxito", agregó.

Para el Chelsea, Rosenior supone el sexto entrenador permanente de la era BlueCo, que arrancó en 2022, tras Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino y Enzo Maresca.

Su predecesor italiano dejó el banquillo de Stamford Bridge el día de Año Nuevo, con el equipo inmerso en una mala racha de resultados (una victoria en siete partidos de liga) y tensiones internas.

Maresca conquistó la modesta Conference League en su primera temporada, y después el Mundial de Clubes tras derrotar al PSG en la final el pasado verano boreal.

El prestigio de Rosenior aumentó tras una exitosa temporada 2024-2025 en Estrasburgo, equipo al que clasificó para competición europea.

En Inglaterra, este antiguo defensor del Fulham, Reading o Brighton, inició su carrera de entrenador principal en el Hull City, en Championship (2ª división). Nunca ha dirigido en la Premier League.