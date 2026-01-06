Sebastián Villa rompió el silencio con tema River Plate: "Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo"

Sebastián Villa rompió el silencio con el tema River Plate. El colombiano ha ocupado páginas y titulares en la prensa del sur del continente por la serie de rumores que lo acercaban a la 'banda cruzada', y ante esto, el extremo aclaró todo en las últimas horas; las palabras que pronunció sorprendieron a propios y extraños. "Si me llama Gallardo, viajo mañana", dijo.

Si bien desde la nación del tango precisaron que el elenco de Núñez "había decidido bajarse de la negociación" por el jugador oriundo de Bello (Antioquia) debido a una "diferencia económica insalvable", ya que Independiente Rivadavia solicitó el triple de lo ofertado -12 millones de dólares contra los 4 millones propuestos por River -, Villa Cano confesó que tiene el deseo de portar la camiseta del 'millonario'.

Todas estas declaraciones las pronunció el exDeportes Tolima en diálogo con 'Picado TV'. Por supuesto que las mismas llamaron la atención y pronto se volvieron virales.

Sebastián Villa, que se prepara para enfrentar a River Plate Foto: X/@CSIRoficial

"He visto el interés y con mi representante hemos tomado la decisión. Le dije que sí, que me gustaría jugar en River. Es mi futuro y el de mi familia, quiero seguir creciendo", reveló de entrada Villa.



Y es que esas palabras causaron revuelo no sólo por la contundencia en las que dijo, sino porque hace unos meses atrás atrás el extremo, de 29 años, había asegurado ser "cien por ciento bostero", justo antes de eliminar a River Plate en la Copa Argentina con Independiente Rivadavia.

Publicidad

El deportista 'cafetero' sostuvo que su intención es buscar un nuevo destino que le permita tener chances serias para volver a estar en el radar de la Selección Colombia, y más este 2026 que se juega el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

"No voy a descansar hasta volver a la Selección y es uno de los objetivos que tengo por cumplir. Ojalá pueda llegar a River y ser citado. ¿Por qué no pelear un puesto para el Mundial?. Soy un tipo muy fuerte de la cabeza. Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo, no tengo problema. Si se me da esta oportunidad, la voy a aprovechar de la mejor manera", agregó.

Publicidad

En medio de su conversación con 'Picado TV' también se refirió a Juan Fernando Quintero y la posibilidad de jugar con su compatriota: "Sería un honor jugar al lado de él. 'Juanfer' conoce mi mentalidad, sabe que me gustan los retos. Esperemos que las partes se pongan de acuerdo".