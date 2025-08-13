Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "América de Cali está para grandes cosas; por qué no hacer un 'Maracanazo, sería épico'"

"América de Cali está para grandes cosas; por qué no hacer un 'Maracanazo, sería épico'"

A pesar de haber perdido en el juego de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana, la ilusión está intacta en América de Cali y así lo dejaron saber.

Cristian Barrios, autor del único gol de América de Cali contra Fluminense, en Copa Sudamericana
Cristian Barrios, autor del único gol de América de Cali contra Fluminense, en Copa Sudamericana
Getty Images
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 13, 2025 06:23 p. m.