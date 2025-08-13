"América de Cali está para grandes cosas; por qué no hacer un 'Maracanazo, sería épico'"

América de Cali no se hizo fuerte en casa. El martes 12 de agosto, en el estadio Pascual Guerrero, perdió 1-2 contra Fluminense, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Allí, los goles del equipo brasileño fueron obra de Agustín Canobbio y Yerson Candelo, en contra, mientras que Cristian Barrios descontó para el conjunto 'escarlata', al minuto 90+3'.

Justamente, el delantero de los 'diablos rojos' habló en zona mixta, donde atendió a varios medios de comunicación, entregando sus sensaciones de lo acontecido en el terreno de juego. Allí, no ocultó su alegría por la anotación que consiguió, ya que llevaba un largo tiempo sin poder inflar las redes. Además, dejó claro que dicho tanto es importante para seguir con vida.

"Gracias a Dios, se me dio el gol. Infortunadamente, no conseguimos el resultado. Sin embargo, fue un desahogo y lo grité con el alma porque llevaba casi seis meses sin anotar y estaba buscándolo y trabajándolo. He pasado por momentos duros, pero ya me pude desahogar. Aparecí en un momento importante de un partido clave", afirmó de entrada el atacante.

Cristian Barrios, celebrando su gol contra Fluminense. América de Cali.

Pero no fue lo único. "Creo que fue un gol de esperanza y aliento, que invita a soñar, a que la hinchada y nosotros creamos en que se puede. Los goles que recibimos fueron dos errores puntuales y donde no se puede cometer eso contra un equipo de 'peso', jerarquía y que viene de hacer un buen Mundial de Clubes. Demostramos que tenemos con qué", añadió.

"Este equipo se lo merece y lo demostramos. Merecemos estar en este torneo, peleando por la copa. Nos plantamos de buena manera contra el cuarto mejor equipo del mundo, que es Fluminense. Le demostramos al continente que América está para grandes cosas. Vamos a ir a Brasil y por qué no hacer un 'Maracanazo', sería épico y bonito", sentenció el jugador.