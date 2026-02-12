Antoine Griezmann aplicó 'la ley del ex' y anotó un golazo en Atlético de Madrid vs. Barcelona

Publicidad
En la semifinal de la Copa del Rey, Atlético de Madrid se puso 2-0 sobre el Barcelona con un gran gol del delantero Antoine Griezmann.
A los 14 minutos, los 'culés' cobraron muy mal un tiro de esquina y los colchoneros armaron el contrataque. Nahuel Molina le metió un pase al astro francés que se coló dentro del área y anotó con un buen remate de pierna zurda.
Vea el gol de Antoine Griezmann en Atlético de Madrid vs. Barcelona:
Put respect on Antoine Griezmann. Calm in chaos. Ice in his veins. The greatest to ever exist and he proves it every single time!🤴🏻🔴⚪️🔴#AupaAtleti— Omar Garcia (@_ATM98) February 12, 2026
