Gol Caracol  / Antoine Griezmann aplicó 'la ley del ex' y anotó un golazo en Atlético de Madrid vs. Barcelona

Antoine Griezmann aplicó 'la ley del ex' y anotó un golazo en Atlético de Madrid vs. Barcelona

El delantero francés Antoine Griezmann, con pasado en el Barcelona, amplió la ventaja del Atlético de Madrid, en las semifinales de la Copa del Rey. ¡Vea el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de feb, 2026
Antoine Griezmann en Atlético de Madrid vs. Barcelona.
Getty Images.

