Antoine Griezmann aplicó 'la ley del ex' y anotó un golazo en Atlético de Madrid vs. Barcelona

En la semifinal de la Copa del Rey, Atlético de Madrid se puso 2-0 sobre el Barcelona con un gran gol del delantero Antoine Griezmann.

A los 14 minutos, los 'culés' cobraron muy mal un tiro de esquina y los colchoneros armaron el contrataque. Nahuel Molina le metió un pase al astro francés que se coló dentro del área y anotó con un buen remate de pierna zurda.

Vea el gol de Antoine Griezmann en Atlético de Madrid vs. Barcelona: