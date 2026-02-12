Julián Álvarez no se perdió la fiesta: golazo en Atlético de Madrid vs. Barcelona, por Copa del Rey

Atlético de Madrid le pasó por encima al Barcelona en la primera parte y se fue al descanso con un marcador de 4-0. Julián Álvarez anotó el cuarto en la cuenta de los 'colchoneros'.

Al 45+2', 'Atleti' armó un contrataque. Ademola Lookman recibió por izquierda y se la cedió a 'La Araña' que metió un potente remate de pierna derecha que se coló en el arco de los 'culés'.

Vea el gol de Julián Álvarez en Atlético de Madrid vs. Barcelona, por la Copa del Rey: