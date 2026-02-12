Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el golazo de Ademola Lookman, con Atlético de Madrid vs. Barcelona, por Copa del Rey

Vea el golazo de Ademola Lookman, con Atlético de Madrid vs. Barcelona, por Copa del Rey

Barcelona tuvo un primer tiempo para el olvido, por la ida de las semifinales, luego de que sufriera cuatro goles, en el estadio Metropolitano, en solo 45 minutos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de feb, 2026
Comparta en:
Ademola Lookman es felicitado por sus compañeros, tras su gol con Atlético de Madrid contra Barcelona, por Copa del Rey
Ademola Lookman es felicitado por sus compañeros, tras su gol con Atlético de Madrid contra Barcelona, por Copa del Rey
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad