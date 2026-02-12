Barcelona sufrió un golpe tras otro, por la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Este jueves 12 de febrero, en el estadio Metropolitano, el marcador se abrió a los cinco minutos, luego de un error del arquero, Joan García, a quien se le pasó el balón. Posteriormente, Antoine Griezmann infló las redes, al 14', siguió Ademola Lookman, al 33', y Julián Alvarez también dijo presente.

Justamente la anotación del nigeriano llegó, gracias a una excelente jugada colectiva. Lo que empezó por la banda derecha, terminó en el costado izquierdo, con pases de primera, que enloquecieron a la defensa 'blaugrana'. Solo adentro del área, definió a la perfección y venció al arquero, Joan García, quien no pudo hacer nada para evitar lo que era el 3-0, en aquel momento.

Joan García, guardameta del Barcelona, se disculpa por su fallo contra Atlético de Madrid, por Copa del Rey Getty Images

Vea el golazo de Ademola Lookman, con Atlético de Madrid vs. Barcelona, por Copa del Rey

¡ADEMOLA LOOKMAN ANOTA EL 3-0 DEL ATLÉTICO DE MADRID ANTE BARCELONA! El 'Colchonero' se hace fuerte en el primer tiempo. #CopaDelReyxWIN 🔴🔵⚽🏆 pic.twitter.com/edfQB3zq0Z — Win Sports (@WinSportsTV) February 12, 2026