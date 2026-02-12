Polémico gesto de Diego Simeone a Lamine Yamal; no aprendió de lo ocurrido con Vinícius

Publicidad
Atlético de Madrid se dio un banquete en el primer tiempo del juego de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Este jueves 12 de febrero, iba 4-0 sobre Barcelona, en 45 minutos, gracias a los goles de Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Julián Alvarez y en propia puerta de Eric García. Y es que los 'culés' no pudieron hacer nada y Lamine Yamal ni siquiera apareció.
📸 IMAGEN @elchiringuitotv | GESTO DE SIMEONE A LAMINE.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 12, 2026
El argentino le señaló el número 3 con la mano... tras el tercer tanto del Atleti. pic.twitter.com/ZAOnDlFKq6