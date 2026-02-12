Síguenos en:
Gol Caracol  / Polémica en Atlético de Madrid vs. Barcelona, tras gol anulado a Pau Cubarsí; ¿era fuera de juego?

Polémica en Atlético de Madrid vs. Barcelona, tras gol anulado a Pau Cubarsí; ¿era fuera de juego?

En el inicio de la segunda parte, Barcelona descontó en el marcador con un tanto de Pau Cubarsí, sin embargo, después de varios minutos de revisión, el VAR no convalidó la acción.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de feb, 2026
Pau Cubarsí en Atlético de Madrid vs. Barcelona.
