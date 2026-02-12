Polémica en Atlético de Madrid vs. Barcelona, tras gol anulado a Pau Cubarsí; ¿era fuera de juego?

En el comienzo de la segunda parte, Barcelona anotó y descontó en el marcador contra el Atlético de Madrid a través de Pau Cubarsí. Sin embargo, todo fue anulado por fuera de juego.

A los 51 minutos, Lamine Yamal cobró en corto un tiro libre. Fermín López remató, la pelota quedó enredada en el área y Cubarsí la mandó al fondo de la red.

Luego de seis minutos de revisión, el VAR decretó fuera de juego por un toque de Robert Lewandowski justo antes de que Cubarsí definiera.

Vea el gol anulado a Pau Cubarsí en Atlético de Madrid vs. Barcelona:



🚨🇪🇸 PAU CUBARSI GETS ONE BACK FOR BARCELONA!



Atletico Madrid 4-1 Barcelona.pic.twitter.com/5D6wq8zMe8 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 12, 2026