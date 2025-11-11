Síguenos en::
Aparece video: hincha se burló de River frente a Boca, le pegaron y recibió 2 años de castigo

Aparece video: hincha se burló de River frente a Boca, le pegaron y recibió 2 años de castigo

El protagonista del escándalo es un sujeto que se hizo viral por su comportamiento justo después del pitazo final en el clásico del fútbol argentino.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 11 de nov, 2025
Hincha de Boca Juniors que se burló de River Plate en Argentina.jpg
El propio hincha compartió las pruebas en su contra.
Foto: Boca.

