Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Muere colombiano que iba a San Lorenzo de Argentina; su papá lo quiso salvar y también falleció

Muere colombiano que iba a San Lorenzo de Argentina; su papá lo quiso salvar y también falleció

La tragedia pasó con un futbolista que estaba listo para unirse a las filas del conjunto del sur del continente y que no alcanzó a viajar a Buenos Aires.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
San Lorenzo de Argentina se quedó esperando a joven jugador muerto en Colombia.jpg
El joven se iba a unir a San Lorenzo de Almagro (imagen de referencia).
Foto: @SanLorenzo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad