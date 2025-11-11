Muere colombiano que iba a San Lorenzo de Argentina; su papá lo quiso salvar y también falleció

Un joven jugador colombiano murió antes de sumarse al club argentino San Lorenzo de Almagro en medio de un accidente ocurrido en la costa atlántica.

El talento se llamaba Joel David López Solano, tenía 16 años de edad y según versión difundida por el diario El Razón, se ahogó en un río del municipio de Tuchín, Córdoba.

Lamentablemente, la tragedia no paró ahí, ya que el padre del deportista, identificado como Orangel López Vaquero, un vigilante de 32 años, también perdió la vida en el mismo cuerpo de agua al intentar salvar a su hijo.

El único sobreviviente fue Luis Ángel López, un niño de 7 años de edad, hermano del futbolista, y quien en palabras destacadas por el mismo medio relató lo ocurrido.

De acuerdo con sus palabras, todos iban en un desplazamiento entre Sincelejo y el corregimiento Castrillar, de Tuchín, cuando decidieron tomar un baño en un lugar conocido como El Peñón de Petaca.

Allí, Joel David López tuvo problemas para nadar y mantenerse a flote, motivo por el que su papá se lanzó por él sin posibilidad de rescatarlo ni de salvarse a sí mismo.

En consecuencia, el menor, avisó a otras personas para que ayudaran a sus familiares, pero no hubo éxito y los cuerpos fueron encontrados horas después.



Joven ahogado en Colombia iba para San Lorenzo de Argentina

Joel David López Solano había hacho carrera en divisiones juveniles como marcador y volante externo por derecha en equipos como Santa Fe de Sincelejo, Liga de Sucre y Envigado, de donde esperaba dar el salto al fútbol internacional, según reseñó el Tiempo.

Fue por ello que se presentó a San Lorenzo de Almagro, que lo seleccionó para unirlo a sus filas luego de una convocatoria en la que se logró destacar. Por ello había ido a Sincelejo, pues necesitaba alistar la documentación necesaria para ir al sur del continente.

De hecho, su viaje a Buenos Aires estaba programado para diciembre de 2025, agregó el rotativo, pero el infortunio arruinó sus sueños.

El joven y su familia vivían en Castilleral, pero aparentemente desconocían las aguas y las corrientes del lugar en el que se metieron a nadar, lo que terminó en el triste desenlace.