Aparecen primeros videos de hinchas de U. de Chile que atacaron a piedra el bus de Lanús

El partido entre Universidad de Chile y Lanús de Argentina fue programado para el jueves 23 de octubre a las 5:00 de la tarde (hora colombiana) en territorio chileno sin la presencia de aficionados para que no haya incidentes.

Sin embargo, la medida no evitó que la violencia pareciera y nuevamente la afición del conjunto chileno quedó marcada por su mal comportamiento, como ocurrió en la misma Copa Sudamericana cuando esa parcialidad viajó a Argentina para el duelo contra Independiente de Avellaneda.

En ese duelo hubo lanzamiento de objetos y violencia por parte de ambas hinchadas, motivo por el que el elenco austral fue castigado por parte de Conmebol con la prohibición de jugar con público en las tribunas.

No obstante, el castigo no surgió efecto porque en la antesala del cotejo en Santiago de Chile hubo lanzamiento de piedras contra el bus que llevaba al plantel de Lanús al Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.



Primeros videos de hinchas de U. de Chile que atacaron bus de Lanús

Grabaciones dejaron ver varias piedras fueron arrojadas desde la calle a los automotores que transportaban al equipo argentino al escenario de la contienda.



Publicidad

Según las imágenes, sujetos al costado de la vía estaba esperando el paso de la delegación argentina para la respectiva agresión.

De hecho, una roca rompió el ventanal lateral del vehículo en el que iban los jugadores. Pero el bus no se detuvo y por seguridad continuó su camino.

❌🇨🇱🇦🇷 LOS HINCHAS DE LA U DE CHILE APEDREARON EL MICRO DEL PLANTEL DE LANÚS.



LAMENTABLE. ⚠️pic.twitter.com/VlEUSlNulE — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 23, 2025

Publicidad

Por ello, desde Radio Lanús se reclamó la falta de escolta policial: “Protección cero, miren el tiempo que tuvo el agresor, y la poca policía para cubrir al plantel”, manifestó el medio, que adjuntó como prueba un video en el que se ve solo un carro de Policía como acompañante.

⚽️ Protección 0, miren el tiempo que tuvo el agresor, y la poca policía para cubrir al plantel, toda de Conmebol. A poner huevos y fútbol!

Vamos Grana.🇱🇻♥️ pic.twitter.com/ud3nOipFSv — LANÚS 2000 (@RadioLanus2mil) October 23, 2025

El duelo de vuelta de está serie está programado para el jueves 30 de octubre en suelo argentino. El ganador de la serie luchará por el título frente al triunfador de la llave entre Independiente del Valle de Ecuador y Atlético Mineiro de Brasil, en cuya ida hubo empate 1-1.