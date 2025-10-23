Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Aparecen primeros videos de hinchas de U. de Chile que atacaron a piedra el bus de Lanús

Aparecen primeros videos de hinchas de U. de Chile que atacaron a piedra el bus de Lanús

Los lamentables hechos de violencia se presentaron en la antesala del partido entre ambas escuadras, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
Lanús: apedreado antes de partidos de Copa Sudamericana vs. U. de Chile.jpg
Bus de Lanús fue apedreado antes de partido contra U. de Chile.
Foto: Lanús.

Publicidad

Publicidad

Publicidad