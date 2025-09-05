Independiente se quejó de Conmebol y la U. de Chile le respondió: sigue la polémica

Universidad de Chile criticó la queja del Independiente argentino ante la Conmebol tras su descalificación de la Copa Sudamericana por los incidentes violentos ocurridos el 20 de agosto pasado y le sugirió reclamar ante la FIFA.

En un comunicado, el club azul “condena enérgica y categóricamente la carta pública dirigida por el Club Atlético Independiente al Señor Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) (…), mediante la cual el CA Independiente manifiesta su repudio frente a la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria”.

La Conmebol dio como ganador de la serie con Independiente al equipo chileno, que se había impuesto 1-0 en el partido de ida en Santiago y empataba 1-1 en Buenos Aires, el 20 de agosto, cuando el encuentro por los octavos de final del torneo fue cancelado por una violenta riña entre fanáticos de ambos equipos.

La Conmebol, además de multar a los dos clubes, los sancionó también con la prohibición de jugar con público local por siete partidos en cualquier competición internacional. Asimismo, les negó la asistencia a sus barras a la misma cantidad de duelos en calidad de visitante.

Estas sanciones se dieron luego de los incidentes ocurridos en las tribunas del estadio Libertadores de América, del club argentino, que dejó 22 heridos y más de 100 detenidos, en su mayoría chilenos.

Disturbios entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile, en la Copa Sudamericana AFP

El conjunto de Avellaneda acusó a la Conmebol de que el fallo “ignora sus reglamentos vigentes y condena injustamente a nuestra Institución” y que se trata de una decisión política que agrega: “confirma un rumbo en el que las utilidades pesan más que la verdad deportiva”.

Los directivos del club argentino arremetieron contra la Conmebol, su presidente, el paraguayo Alejandro Domínguez, y la misma U, al decir que mientras Independiente "representa la esencia del fútbol sudamericano como institución social y deportiva, sostenida por sus socios y socias, la Universidad de Chile ha mutado hacia un modelo de sociedad anónima, orientado a la rentabilidad y especulación empresarial".

"Al fallar en su favor, la Conmebol no solo violenta su propio estatuto y jurisprudencia, sino que confirma un rumbo en el que las utilidades pesan más que la verdad deportiva", argumenta Independiente, y termina su comunicado asegurando que "la justicia deportiva ha sido pisoteada. Están matando al fútbol".

Hinchas de Independiente de Avellaneda, en medio de los disturbios con aficionados de la U. de Chile, por Copa Sudamericana AFP

Argumentos "inaceptables e intolerables"

La directiva del club laico chileno calificó de “inaceptables e intolerables” los argumentos que Independiente expuso en su comunicación, en los que “plantea una serie de manifestaciones y afirmaciones en contra de nuestra institución, de Conmebol y de su Presidente”, aseguraron.

Además, consideraron que “insisten en promover el odio y en ejercer la violencia -ahora a través de una carta- en contra de nuestro club”, y que, por ello, podrían ejercer acciones legales para hacer valer sus derechos.

Aunque, en la U recordaron que como institución tampoco concuerdan con el castigo que recibió su hinchada, recordaron que las formas para expresarse son las propias vías del derecho deportivo.

“En este sentido, le recordamos al Club Atlético Independiente que existen instancias de apelación y de reclamación previstas en la normativa Conmebol y que, cualquier reclamo adicional, pueden hacerlo -por intermedio de su Federación- dirigido a FIFA Strasse 20, 8044, Zurich, Suiza”, puntualizó la entidad azul.