Independiente se quejó de Conmebol y la U. de Chile le respondió: sigue la polémica

Independiente se quejó de Conmebol y la U. de Chile le respondió: sigue la polémica

Después de que se conociera la descalificación de Independiente de la Copa Sudamericana, el equipo argentino se pronunció y el club chileno no se quedó callado.

Hinchas de Universidad de Chile viendo el partido contra Independiente, por Copa Sudamericana
Hinchas de Universidad de Chile viendo el partido contra Independiente, por Copa Sudamericana
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 08:35 p. m.