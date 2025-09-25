Once Caldas, blanco de burlas en Ecuador: esto dijeron, tras eliminación de Copa Sudamericana

Once Caldas se despidió de la Copa Sudamericana 2025. A pesar de haber ganado 0-2, en el juego de ida, disputado en territorio ecuatoriano, no pudo mantener la ventaja y defenderla en su casa. El pasado miércoles 24 de septiembre, perdió 0-2 con Independiente del Valle, en el estadio Palogrande, y la serie se fue a penaltis. Allí, no pudo hacer nada y cayó por 4-5.

De esa manera, Colombia se quedó sin representantes en los torneos internacionales en el 2025 y el 'blanco blanco' no pudo completar su hazaña de tener ambos trofeos en sus vitrinas. Recordemos que ganó la Copa Libertadores en 2004, cuando se impuso a Boca Juniors en la final. Por eso, desde Ecuador hubo reacciones y varios medios registraron lo acontecido.

'El Universo' tituló: "¡En los penales! Independiente del Valle gana por primera vez en Colombia y accede a las semifinales de la Copa Sudamericana", mientras que 'Expreso' escribió que "Independiente del Valle hace historia en Colombia y asegura 'semis'", y 'Ecuavisa' publicó "¡Revancha con baile! Al estilo Dayro Moreno, así celebró IDV su clasificación en Sudamericana".

Por otro lado, 'Ecuagol' puso: "IDV lo hizo una vez más". Asimismo, 'El Comercio' lo registró así: "¡Épico! Independiente del Valle remontó y avanzó por penaltis a las semifinales de la Copa Sudamericana". Por último, el medio 'Olé Ecuador' escribió "remontada histórica: Independiente del Valle eliminó a Once Caldas y pasó a semis de la Sudamericana".

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, se lamenta por la eliminación en la Copa Sudamericana 2025 Getty Images

En las redes sociales también hubo comentarios como el caso del periodista Sebastián Decker, quien es comentarista en Directv Sports. "Son campeones mundiales en festejar antes de tiempo", escribió en su cuenta oficial de 'X', adjuntando un video donde los jugadores de Once Caldas llegaron al estadio subidos en el techo del bus, lo que generó comentarios.

Son campeones mundiales en festejar antes de tiempo.



pic.twitter.com/AvEeOKWT7M — Sebastián Decker 🤓 (@SebasDecker) September 25, 2025

Para finalizar, Decker valoró el "carácter" de los jugadores al sobreponerse a un ambiente exigente y hacer hasta lo imposible para dar vuelta a la serie y ganar. "Noche COPERA con todas las letras de los Rayados", sentenció.