DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Gol Caracol  / Bus de Lanús fue atacado por hinchas de la U de Chile, previo a la semifinal de Copa Sudamericana

Bus de Lanús fue atacado por hinchas de la U de Chile, previo a la semifinal de Copa Sudamericana

Pese a la sanción que impidió el ingreso de público al Estadio Nacional de Santiago, aficionados de la Universidad de Chile apedrearon el bus de Lanús antes del juego por la Sudamericana.

Por: Javier García
Actualizado: 23 de oct, 2025
Agresión a bus de la Lanús
Agresión a bus de la Lanús
@marianoantico/@TyCSports/X

