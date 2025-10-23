Bus de Lanús fue atacado por hinchas de la U de Chile, previo a la semifinal de Copa Sudamericana

Por el juego de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile se enfrentó a Lanús en el Estadio Nacional de Santiago, que no contó con público debido a la sanción impuesta al conjunto chileno por los incidentes ocurridos en los octavos de final frente a Independiente de Avellaneda en el estadio Libertadores de América.

Sin embargo, este castigo pareció importarles poco a algunos aficionados de la U de Chile, quienes agredieron el bus en el que se transportaba el equipo argentino cuando se dirigía al estadio para afrontar el partido.

A través de videos e imágenes difundidos en redes sociales, se puede apreciar el momento en que el automotor fue atacado con objetos contundentes, poniendo en riesgo la integridad de los jugadores y el cuerpo técnico de Lanús.



Así quedó el bus de Lanús, atacado por hinchas de la U de Chile

🗣️ "LAMENTABLE. ¿HASTA QUE NO MATEN A UN JUGADOR NO VAN A CAMBIAR?"



✍️ El micro que trasladaba al plantel de Lanús fue agredido en la llegada al estadio para enfrentar a U. de Chile, por las semis de la #CopaSudamericana, y el Toto Salvio expresó toda su bronca en las redes… pic.twitter.com/tK6Kb9Snji — TyC Sports (@TyCSports) October 23, 2025

❌🇨🇱🇦🇷 LOS HINCHAS DE LA U DE CHILE APEDREARON EL MICRO DEL PLANTEL DE LANÚS.



LAMENTABLE. ⚠️pic.twitter.com/VlEUSlNulE — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 23, 2025

Así quedó el micro del plantel de Lanús al llegar al estadio Nacional. Increíble todo pic.twitter.com/rWCruxMp3C — Mariano Antico (@marianoantico) October 23, 2025