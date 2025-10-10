Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Aparece video: Miguel Ángel Russo alcanzó a recibir último abrazo de jugador colombiano

Aparece video: Miguel Ángel Russo alcanzó a recibir último abrazo de jugador colombiano

Se trata de una grabación que hasta el momento había pasado desapercibida pero que con el correr de las horas fue tomando valor debido al lamentable desenlace del entrenador.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 10 de oct, 2025
Miguel Ángel Russo recibió abrazo del colombiano Jáminton Campaz días antes de morir.jpg
Miguel Ángel Russo tuvo abrazo de jugador colombiano antes de morir.
Foto: Boca Jrs.

