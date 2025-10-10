Aparece video: Miguel Ángel Russo alcanzó a recibir último abrazo de jugador colombiano

Miguel Ángel Russo murió a los 69 años de edad en Buenos Aires, Argentina, donde estaba dirigiendo a Boca Juniors y ciudad en la que en el último mes debió ser hospitalizado 3 veces por diversas complicaciones de salud.

Sin embargo, su exitoso paso por diferentes clubes lo hizo un personaje querido y estimado, como se demostraba cuando iba a diversos estadios en los que era reconocido, aplaudido y saludado por hinchas y futbolistas rivales.

Y como el timonel, que fue tratado de un cáncer de próstata en 2017, cuando fue campeón de Colombia con Millonarios, nunca se quiso apartar del fútbol pese a sus afectaciones, alcanzó a recibir muestras de cariño de todos aquellos que lo tenían en alta estima.

Este fue el caso de Jáminton Campaz, volante colombiano con el que logró ser campeón de la Copa de la Liga de Argentina en 2023 con el club Rosario Central, hombre al que el DT defendía a más no poder.



Video: último abrazo de Miguel Ángel Russo con Jáminton Campaz

El encuentro de ambos se dio el pasado 14 de se septiembre, en el penúltimo partido Russo logró dirigir, cuando Boca Juniors empató 1-1 de visitante con Rosario Central en cumplimiento de la fecha 8 de la Liga de Argentina.



Antes del pitazo inicial, los jugadores locales se acercaron al banco de Boca para saludar al cuerpo técnico. Sin embargo, uno de los encuentros más emotivos fue el de Russo con Campaz, que se dieron un fuerte abrazo y cruzaron varias palabras.

Publicidad

Jáminton Campaz y Miguel Ángel Russo.

El jugador consideraba al timonel como un padre, según él mismo lo había manifestado, mientras que Russo le seguía el juego a Campaz para saberlo guiar, como cuando ambos se pintaron las uñas con los colores del equipo para contrarrestar opiniones de la hinchada.

Publicidad

El saludo de Miguel Russo con sus ex jugadores de Rosario Central 🟡🔵#LPFxTNTSports pic.twitter.com/KZHESk3IC2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025

Este fue el último gran encuentro en público de un colombiano con Russo, ya que Frank Fabra, lateral de Boca, lo veía con mayor frecuencia, pero de manera privada en los entrenamientos cotidianos del elenco ‘xeneise’.

Luego de ese compromiso, Russo estuvo en el 2-2 de local contra Central Córdoba, el 21 de septiembre, y el 24 del mismo mes se internó en centro sanitario, tras lo cual no volvió a dirigir.

