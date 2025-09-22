Síguenos en::
Jugador de la Selección Colombia tuvo fuerte cruce con Ángel Di María: "Puede opinar lo que quiera"

En la Liga de Argentina, uno de los futbolistas de confianza de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia tuvo un encontronazo con Ángel Di María, campeón del mundo con Argentina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de sept, 2025
Ángel Di María, jugador de Rosario Central.
Ángel Di María, jugador de Rosario Central.
afp.

