Jugador de la Selección Colombia tuvo fuerte cruce con Ángel Di María: "Puede opinar lo que quiera"

Por la novena fecha de la Liga de Argentina, Rosario Central y Talleres de Córdoba igualaron 1-1 en el Gigante de Arroyito en un partido que tuvo acciones repartidas y emociones en ambos tiempos.

El primer aviso del local llegó temprano, cuando Coronel desbordó por la derecha y habilitó a Duarte. El centro del lateral buscó a Campaz, pero un defensor cordobés desvió la pelota y evitó la apertura. Minutos después, a los 9, Ángel Di María se hizo cargo de un tiro libre desde afuera del área: el remate pasó la barrera y exigió a Guido Herrera, que despejó hacia el córner.

La respuesta de Talleres se produjo a los 22 minutos, con Ruben Botta como protagonista. El mediocampista envió un centro preciso para Ortegoza, aunque el arquero Jorge “Fatu” Broun salió a tiempo y neutralizó la acción.

El gol auriazul llegó a los 43 minutos. Tras un córner y un rechazo de Herrera, el balón quedó nuevamente en poder de Di María. El capitán envió un centro al área y Alejo Véliz apareció para definir bajo y a la derecha del arquero, decretando el 1-0.

La reacción cordobesa fue inmediata en el inicio del complemento. A los 3 minutos, otra vez Botta lanzó un centro desde la banda y Pietri se anticipó para empujar la pelota y establecer el empate.

En la recta final, Central intentó recuperar la ventaja. A los 42 minutos, Di María remató con potencia y Herrera dio rebote. Coronel llegó para aprovechar la segunda jugada, pero no consiguió darle dirección de gol. El encuentro terminó 1-1.



Juan Camilo Portilla y un fuerte cruce declaraciones con Ángel Di María

El encuentro estuvo caldeado por fuertes encontronazos, especialmente por la expulsión de Miguel Navarro a los 21 minutos en Talleres. Tras la igualdad, Di María salió enfurecido y dejó una dura declaración en charla con los medios. "Nos terminan haciendo un gol de mierda y termina en empate porque se encierran atrás. Después dicen que nos ayudan. Hicieron un montón de tiempo, adicionó nueve minutos y siguieron haciendo tiempo. La verdad que es increíble, pero bueno", dijo 'El Fideo' 'TyC Sports'.

"TODO EL MUNDO ESTÁ CON QUE NOS AYUDAN... SE ADICIONÓ 9 MINUTOS Y SIGUIERON HACIENDO TIEMPO" la bronca de Fideo Di María por el empate de Rosario Central vs. Talleres. pic.twitter.com/CZOrN3zVEc — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

Acto seguido, al colombiano Juan Camilo Portilla le preguntaron por las palabras de la figura de los 'canallas' y tuvo una tajante respuesta. "Cada quien puede opinar lo que quiera, pero fue claro que el árbitro nos perjudicó a nosotros", dijo de entrada.

Portilla siguió de largo y hasta habló de un trato especial para jugadores de esos pergaminos como Di María. "Sabemos la calidad, de los mejores jugadores del mundo en su momento, pero quizá los árbitros quieren protegerlo un poco más. En algunas jugadas no es necesario que piten cuando no es falta", concluyó.