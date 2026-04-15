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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Tabla de goleadores de la Champions League; ¿cómo quedó Luis Díaz tras golazo al Real Madrid?

Tabla de goleadores de la Champions League; ¿cómo quedó Luis Díaz tras golazo al Real Madrid?

Luis Díaz marcó un golazo que encaminó la clasificación del Bayern Múnich a las semifinales de la Champions League. El guajiro fue decisivo en la eliminatoria contra Real Madrid.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Bayern vs. el Real Madrid
Acción de juego entre el Bayern y el Real Madrid
AFP

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