Tabla de goleadores de la Champions League; ¿cómo quedó Luis Díaz tras golazo al Real Madrid?

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Luis Díaz fue gran figura en la clasificación del Bayern Múnich a las semifinales de la Champions League, al anotar un golazo que inclinó la balanza para los 'bávaros' sobre Real Madrid. El de Barrancas sacó un zapatazo, imposible para el arquero Andriy Lunin.
A continuación, la euforia y la celebración se desató en el Allianz Arena, ya que destrabó un juego que se encaminaba a la prórroga. El tanto de 'Lucho' llegó al minuto 89 y que significó el 5-4 en el global, además de volver a festejar un nuevo golazo en la presente edición de la popular 'orejona', ascendiendo así en la tabla de goleadores.
El número '14' anotó tanto en el Santiago Bernabéu tanto en el Allianz Arena en la serie contra los 'merengues'. Finalmente, los dirigidos por Vincent Kompany ganaron 4-3 este miércoles, y en la eliminatoria se impusieron 6-4.
Hay que indicar que Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, encabeza la clasificación de artilleros, seguido muy cerca por Harry Kane, 'socio' de 'Lucho' en el Bayern Múnich; el podio lo completa Anthony Gordon, del Newcastle, equipo que ya está eliminado de la competición, con 10 dianas, una más que el argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, escuadra que se medirá en las semifinales al Arsenal.
En las 'semis', Luis Díaz y compañía medirán fuerzas frente al PSG, el vigente campeón de la Liga de Campeones de Europa.
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