Gol Caracol Elche CF
Elche CF
Elche FC es un club de fútbol que compite en la Primera División de España
-
Gol Caracol
Barcelona y la estadística con 50 años de vigencia que ilusiona en Liga de España
El cuadro 'azulgrana', que viene de caer frente a Real Madrid en Liga; ahora se aferra a positiva estadística para próximo duelo en el rentado local. ¡Los números le favorecen!
-
Jhon Solís aprovecha las oportunidades: asistencia y buena presentación en Girona 2-0 Elche
Este sábado el colombiano Jhon Solís fue titular y clave en el triunfo del Girona, por la Copa del Rey.
-
Gol Caracol
España - Primera División: Elche vs Cádiz, por la fecha 38
España - LaLiga Santander 2022-2023 España - Primera División: Elche vs Cádiz Fecha 38
-
Gol Caracol
Diego Simeone, tras caer 1-0 con Elche: "Veníamos haciendo partidos buenos, pero cometimos errores"
Luego de perder por 1-0 contra Elche, el estratega de Atlético de Madrid, Diego Simeone, felicitó el “compromiso de un equipo descendido”, calificando su triunfo como algo “muy bueno para el juego”.
-
Gol Caracol
Elche, con Helibelton Palacios, sorprendió al Atlético Madrid y lo venció 1-0 en La Liga España
El Elche, colista y ya descendido a Segunda, ha ruborizado al Atlético de Madrid (1-0), al que desaloja de la segunda plaza. Helibelton Palacios fue titular y disputó los 90 minutos del partido.
-
Gol Caracol
Elche, de Helibelton Palacios, perdió 2-1 con Almería y descendió a la Segunda División de España
Este martes, Elche perdió en el partido de Liga de España, y matemáticamente se quedó sin chances de conservar la categoría en Primera División.
-
Gol Caracol
Elche, de Helibelton Palacios, sigue 'dando la lucha' por no descender: goleó 4-0 al Rayo Vallecano
Elche, que no pudo contar con Helibelton Palacios, consiguió aplazar su descenso a Segunda División por lo menos durante una fecha más, luego de derrotar al Rayo Vallecano 4-0, que no tampoco tuvo a Falcao.
-
Gol Caracol
Tremenda patada, con los tacos arriba, en medio del juego entre Rayo Vallecano y Elche
Un acción de Lejeune, compañero de Falcao en Rayo Vallecano, en contra de Pere Milla impresionó en España y rápidamente se hizo viral en redes sociales.
-
Gol Caracol
Helibelton Palacios no ha podido frenar la peor racha del Elche en la historia de la Liga de España
Si bien el colombiano Helibelton Palacios se lesionó hace poco, acumula varios minutos de juego en los que no ha podido evitar un mal registro del Elche que ya es anti-récord.
-
Gol Caracol
Elche, sin Helibelton Palacios, buscará volver a la victoria: recibirá al Celta de Vigo
En una nueva jornada de la Liga de España, el Elche, que está condenado al descenso, enfrentará al Celta de Viga, conjunto que buscará salir de su crisis de resultados.