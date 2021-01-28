Síguenos en::
Elche CF

Elche CF

Elche FC es un club de fútbol que compite en la Primera División de España

  • Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski, figuras del FC Barcelona
    Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski, figuras del FC Barcelona
    AFP
    Gol Caracol

    Barcelona y la estadística con 50 años de vigencia que ilusiona en Liga de España

    El cuadro 'azulgrana', que viene de caer frente a Real Madrid en Liga; ahora se aferra a positiva estadística para próximo duelo en el rentado local. ¡Los números le favorecen!

  • Jhon Solís
    Jhon Solís en acción con el Girona - Foto:
    Girona Oficial
    Colombianos en el exterior

    Jhon Solís aprovecha las oportunidades: asistencia y buena presentación en Girona 2-0 Elche

    Este sábado el colombiano Jhon Solís fue titular y clave en el triunfo del Girona, por la Copa del Rey.

  • España - Primera División: Elche vs Cádiz Fecha 38
    España - Primera División: Elche vs Cádiz Fecha 38
    Gol Caracol

    España - Primera División: Elche vs Cádiz, por la fecha 38

    España - LaLiga Santander 2022-2023 España - Primera División: Elche vs Cádiz Fecha 38

  • Atlético de Madrid- Diego Simeone
    Atlético de Madrid- Diego Simeone
    Getty Images
    Gol Caracol

    Diego Simeone, tras caer 1-0 con Elche: "Veníamos haciendo partidos buenos, pero cometimos errores"

    Luego de perder por 1-0 contra Elche, el estratega de Atlético de Madrid, Diego Simeone, felicitó el “compromiso de un equipo descendido”, calificando su triunfo como algo “muy bueno para el juego”.

  • Elche
    Jugadores del Elche celebran su gol frente al Atlético de Madrid, en La Liga España
    @elchecf
    Gol Caracol

    Elche, con Helibelton Palacios, sorprendió al Atlético Madrid y lo venció 1-0 en La Liga España

    El Elche, colista y ya descendido a Segunda, ha ruborizado al Atlético de Madrid (1-0), al que desaloja de la segunda plaza. Helibelton Palacios fue titular y disputó los 90 minutos del partido.

  • Así fue la formación del Elche contra Girona, por la Liga de España.
    Así fue la formación del Elche contra Girona, por la Liga de España.
    Twitter oficial del Elche
    Gol Caracol

    Elche, de Helibelton Palacios, perdió 2-1 con Almería y descendió a la Segunda División de España

    Este martes, Elche perdió en el partido de Liga de España, y matemáticamente se quedó sin chances de conservar la categoría en Primera División.

  • Elche
    Elche ganó y goleó contra el Rayo Vallecano
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Elche, de Helibelton Palacios, sigue 'dando la lucha' por no descender: goleó 4-0 al Rayo Vallecano

    Elche, que no pudo contar con Helibelton Palacios, consiguió aplazar su descenso a Segunda División por lo menos durante una fecha más, luego de derrotar al Rayo Vallecano 4-0, que no tampoco tuvo a Falcao.

  • Dura entra de Florían Lejeune a Pere Milla, en Elche vs Rayo Vallecano
    Dura entra de Florían Lejeune a Pere Milla, en Elche vs Rayo Vallecano
    Gol Caracol

    Tremenda patada, con los tacos arriba, en medio del juego entre Rayo Vallecano y Elche

    Un acción de Lejeune, compañero de Falcao en Rayo Vallecano, en contra de Pere Milla impresionó en España y rápidamente se hizo viral en redes sociales.

  • Así fue la formación del Elche contra Girona, por la Liga de España.
    Así fue la formación del Elche contra Girona, por la Liga de España.
    Twitter oficial del Elche
    Gol Caracol

    Helibelton Palacios no ha podido frenar la peor racha del Elche en la historia de la Liga de España

    Si bien el colombiano Helibelton Palacios se lesionó hace poco, acumula varios minutos de juego en los que no ha podido evitar un mal registro del Elche que ya es anti-récord.

  • Elche
    Elche celebra su gol contra el Betis
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Elche, sin Helibelton Palacios, buscará volver a la victoria: recibirá al Celta de Vigo

    En una nueva jornada de la Liga de España, el Elche, que está condenado al descenso, enfrentará al Celta de Viga, conjunto que buscará salir de su crisis de resultados.

Palmeiras vs. Liga de Quito, por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores
Palmeiras vs. Liga de Quito, por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores
AFP
Gol Caracol

Palmeiras vs. Liga de Quito, EN VIVO; hora y dónde ver en TV la semifinal de la Copa Libertadores

El conjunto en el que milita el delantero colombiano Jeison Medina buscará mantener la ventaja conseguida en la ida en Quito, donde se impuso 3-0 al ‘verdao’.

Selección Colombia femenina Sub-17 en el partido frente a Japón
Selección Colombia femenina Sub-17 en el partido frente a Japón
Foto: Federación Colombiana de Fútbol
Selección Colombia

Dura caída y adiós de la Selección Colombia Sub-17 del Mundial femenino; Japón ganó 4-0

La Selección Colombia Sub-17 se vio sorprendida y superada por las japonesas, que atacaron de principio a fin y truncaron cualquier aspiración de las de Carlos Paniagua.

Real Madrid, en un partido de Copa del Rey
Real Madrid, en un partido de Copa del Rey
Foto: AFP
Gol Caracol

Jugador del Real Madrid ya tendría nuevo equipo: a empacar maletas en enero

Este miércoles la prensa europea informó de una mala noticia para el Real Madrid. El cuadro 'merengue' perdería a una de sus estrellas más prometedoras en el próximo mercado de fichajes. ¿Para dónde se va?

Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz con el Bayern Múnich de Alemania - Foto:
Getty Images
Colombianos en el exterior

Luis Díaz dilapidó una increíble opción de gol frente al arco con Bayern Múnich; vea el video

El extremo de 28 años desperdició una clara opción de gol en el partido por los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania, en el que el Bayern Múnich se enfrentó al Colonia.

Noa Fukushima celebra su gol con Japón frente a la Selección Colombia, en el Mundial femenino Sub-17
Noa Fukushima celebra su gol con Japón frente a la Selección Colombia, en el Mundial femenino Sub-17
Getty Images
Selección Colombia

Goleada de Japón sobre la Selección Colombia: gol de Noa Fukushima en el Mundial femenino Sub-17

La defensa de la Selección Colombia no estuvo atenta, 'regaló' la pelota en salida y el equipo asiático aprovechó para sentenciar el 4-0 definitivo en la cita orbital.

Luis Díaz
Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto:
Getty Images
Colombianos en el exterior

Vea la asistencia de Luis Díaz, en el Bayern Múnich vs. Colonia; la puso como con la mano

El guajiro está intratable y, este miércoles, volvió a brillar en la Copa de Alemania, poniendo una asistencia de 'lujo' que deja al equipo 'bávaro' arriba del marcador.

Nairo Quintana no estarà en Selección Colombi.jpg
Nairo Quintana, gran baja de la Selección Colombia para Mundial de Ciclismo.
Foto: @nairoquincoficial.
Ciclismo

Nairo Quintana recibió una inesperada noticia en el Movistar Team de cara a la próxima temporada

Movistar Team, equipo español del World Tour, hizo un anuncio en las últimas horas respecto a la conformación y roles para el 2025.

Selección Colombia Femenina, eliminada en Mundial Sub-17; sigue el Mundial masculino.jpg
Selección Colombia Femenina Sub-17, eliminada en cuartos de final.
Foto: FCF.
Selección Colombia

Aún queda otro Mundial para Colombia en 2025, tras eliminación en el Sub-17 Femenino

La escuadra ‘cafetera’ salió de la Copa del Mundo de Marruecos en segunda ronda; sin embargo, todavía no se baja el telón para el combinado tricolor.

Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Colonia.
Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Colonia.
AFP.
Colombianos en el exterior

Copa de Alemania, sin VAR; polémica por posición de Luis Díaz en su gol en Colonia vs. Bayern Múnich

El colombiano Luis Díaz anotó el primer gol en la victoria 4-1 del Bayern Múnich sobre el Colonia por la Copa de Alemania. Hay duda sobre su posición, no pasó desapercibido.

Cuartos de final del Mundial Femenino Sub-17 tras caída de Colombia 4-0 contra Japón.jpg
Colombia quedó afuera luego de caída 4-0 contra Japón.
Foto: FCF.
Selección Colombia

Cómo quedaron los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-17, tras salida de Colombia

Luego de la eliminación de la escuadra ‘cafetera’, así quedaron conformadas las llaves de tercera ronda en la Copa del Mundo que se disputa en Rabat, Marruecos.