Argentina teme por una de sus figuras para el Mundial 2026; sufrió una "lesión de rodilla"

El técnico del Tottenham, Roberto De Zerbi, confirmó que el internacional argentino Cuti Romero se perderá lo que resta de temporada por la lesión de rodilla que sufrió la semana pasada en la derrota 1-0 contra el Sunderland.

"Lo siento muchísimo por él y por su lesión", dijo De Zerbi. "Romero, ante todo, ama al Tottenham y la gente tiene que saber que está sufriendo por esta lesión y porque ya no puede jugar más para nosotros esta temporada".

El capitán de los Spurs, campeón del mundo con Argentina en 2022, se retiró entre lágrimas tras lesionarse a dos meses del Mundial, donde la Albiceleste, en la que es una pieza importante, defenderá corona.

Romero se lesionó el pasado fin de semana tras chocar con su portero checo Antonin Kinski y aunque el club no ha precisado qué lesión tiene, la BBC informó que sufre un problema en el ligamento cruzado de la rodilla, que puede poner en peligro su participación en el próximo Mundial (del 11 de junio al 19 de julio).



Sin ganar en 14 partidos de liga, los Spurs están a dos puntos de la salvación con seis encuentros por disputar. Pero una victoria el sábado contra el antiguo club del técnico italiano, el Brighton, sacaría al Tottenham de los tres últimos puestos al menos durante 48 horas.

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"Creo que es crucial ganar un partido, no solo por la clasificación. Por supuesto, una parte es la tabla, sin duda, pero tenemos que volver a sentir lo bonito que es ganar un partido y lo que eso puede provocar", añadió.

"No tengo ninguna duda sobre la calidad de los jugadores", subrayó.

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En un intento por reforzar la química del equipo, De Zerbi sacó a sus jugadores a cenar esta semana en Mayfair, en Londres.

"La comida fue increíble y, si ganamos, estoy dispuesto a pagar una cena cada semana", dijo el exentrenador del Marsella.

"Soy positivo, estoy listo para luchar y creo que vamos a mantenernos en la Premier League, continuó.

El uruguayo Rodrigo Bentancur podría reaparecer tras tres meses de baja por lesión. Sin embargo, el guardameta titular Guglielmo Vicario sigue fuera tras ser operado de una hernia.