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Gol Caracol  / Argentina teme por una de sus figuras para el Mundial 2026; sufrió una "lesión de rodilla"

Argentina teme por una de sus figuras para el Mundial 2026; sufrió una "lesión de rodilla"

Desde su club ya lo descartaron para lo que resta de temporada, debido a la gravedad del caso, y, por eso, en la 'albiceleste' hay preocupación para el Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 17 de abr, 2026
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AFP

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