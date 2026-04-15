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Gol Caracol  / Desde Europa confirman grave lesión de jugador de la Selección Francia; adiós al Mundial 2026

Desde Europa confirman grave lesión de jugador de la Selección Francia; adiós al Mundial 2026

La Selección Francia, una de las favoritas al Mundial 2026, se lamenta ante la infortunada lesión de su futbolista a poco de que empiece el Mundial 2026. ¡Acá todos los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Selección de Francia
Selección de Francia; en amistosos con Colombia previo al Mundial 2026
Foto tomada de: Cuenta Oficial de X de la Selección de Francia

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