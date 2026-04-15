Desde Europa confirman grave lesión de jugador de la Selección Francia; adiós al Mundial 2026

Una de las figuras de la Selección Francia no estará en el Mundial 2026, según la información que llega de última hora procedente desde territorio europeo. Los principales medios en la nación 'gala' indicaron que una rotura del tendón de Aquiles lo dejó por fuera de la cita orbital, a disputarse en poco de dos meses en Estados Unidos, México y Canadá; se trata de Hugo Ekitike.

Así las cosas, Didier Deschamps perderá a una ficha importante en ataque para los 'les bleus', que son uno de los combinados favoritos a levantar el título en la Copa del Mundo en tierras norteamericanas. Ekitike se lesionó solo en una acción de juego contra Liverpool, en Anfield, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El delantero, de 23 años, se desplomó en el campo de juego, agarrándose el tobillo con mucho dolor; posteriormente fue sacado en camilla en medio de lágrimas. Ya percibía lo pepor.

Hugo Ekitike se lesionó en medio del partido entre Liverpool y PSG por la Champions League. AFP

"Se ha confirmado el peor escenario posible para Hugo Ekitike. El martes por la noche, durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain (0-2), el delantero francés del Liverpool sufrió, según nuestra información, una rotura del tendón de Aquiles . Una lesión grave que supone el fin inmediato de su temporada… y, lo que es más importante, que se perderá el Mundial de 2026", escribieron este miércoles en la página web del diario 'Le Parisien'.



En dicho medio complementaron que falta por "determinar si se trata de una rotura parcial o completa del tendón de Aquiles derecho. En cualquier caso, este tipo de lesión requiere cirugía y una larga rehabilitación. Por consiguiente, no puede estar completamente seguro de volver a jugar antes de finales de 2026".

