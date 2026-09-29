Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Argentina vs Bolivia, EN VIVO; hora y dónde ver, POR TV, el partido preparatorio

Argentina vs Bolivia, EN VIVO; hora y dónde ver, POR TV, el partido preparatorio

A pesar de que las miradas están puestas en la despedida de Lionel Messi, que será contra Barú, el 6 de octubre, antes Argentina jugará otros juegos de fogueo.

Por: EFE
Actualizado: 29 de sept, 2026
Comparta en:
Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, figuras de Argentina convocadas contra Bolivia
Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, figuras de Argentina convocadas contra Bolivia
AFP

La Selección Argentina recibe este miércoles 30 de septiembre a Bolivia en su primer partido, tras la caída contra España en la final del Mundial 2026 y en el primero de los tres juegos preparatorios que tiene previstos en los próximos días, entre los que destaca la despedida oficial de Lionel Messi, que disputará solo el choque del 6 de octubre frente a Benín.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El equipo de Lionel Scaloni incluye algunas caras nuevas respecto a la plantilla que disputó la última Copa del Mundo, algunos de los cuales podrían hacer su debut en la Albiceleste en el duelo de este miércoles en el estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba.

Últimas noticias

Raphinha, jugador de Brasil
Gol Caracol

Preocupación en Brasil y Barcelona; Raphinha prendió las alarmas en partido contra Australia

Erling Haaland, delantero y goleador del Manchester City, se lamenta por fallar una opción de gol
Gol Caracol

¿Cuáles serían los castigos contra Manchester City por infringir 114 reglas financieras?

El conjunto boliviano, por su parte, llega golpeado: el domingo acumuló su cuarta derrota consecutiva al caer por 2-0 ante Paraguay en un amistoso disputado en Estados Unidos.

Publicidad

Ambas selecciones encaran el largo camino hacia el Mundial de 2030 desde perspectivas muy distintas, ya que Argentina intentará sobreponerse al reciente anuncio del retiro de Messi tras más de 20 años con la equipación celeste y blanca, mientras que Bolivia todavía no parece recuperarse de la derrota ante Irak en la repesca para el último Mundial.

Messi anunció el pasado 31 de agosto su retiro del seleccionado, pero la ventana de amistosos de septiembre y octubre abrió la puerta a que el delantero de 39 años del Inter Miami pudiera despedirse de su gente.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Eso ocurrirá en el tercer partido de la serie, ante Benín y en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde tres días antes los de Scaloni recibirán a Burkina Faso.

Publicidad

De cara al choque de este miércoles, una de las principales novedades del conjunto albiceleste podría ser la inclusión de Agustín Giay, lateral derecho del Palmeiras que se quedó a las puertas de una convocatoria mundialista meses atrás.

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, tras la final del Mundial 2026
Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, tras la final del Mundial 2026
AFP

En la práctica, el entrenador incluyó también en el once inicial a Nicolás Paz, del Como italiano, y Valentín Barco, del Chelsea inglés.

La delantera estuvo integrada por Julián Alvarez y Lautaro Martínez, mientras que en la zaga central estuvieron Lisandro Martínez y Cristian Romero y en la portería Emiliano 'Dibu' Martínez.

Bolivia, por su lado, llega al duelo de este miércoles en Córdoba con la presión de mostrar un mejor nivel que el exhibido en la derrota ante Paraguay.

Publicidad

En el choque en Washington, los dirigidos por Óscar Villegas mostraron pocas ideas en ataque y su mejor ocasión llegó a través de un penalti de Miguel Terceros que fue desviado por el portero Gastón Olveira.

Tras la visita a Argentina, los bolivianos se enfrentarán como locales a Gambia en Santa Cruz de la Sierra el 4 de octubre.

Lionel Messi Argentina Mundial 2026
Lionel Messi Argentina Mundial 2026 - Foto:
AFP

Publicidad

¿A qué hora y dónde ver Argentina vs Bolivia?

Día: miércoles 30 de septiembre.
Hora: 7:00 p.m. (Colombia) / 8:00 p.m. (Bolivia) / 9:00 p.m. (Argentina).
Estadio: Mario Alberto Kempes.
Jornada: partido preparatorio.
Transmisión: DSports / DGO / TyC Sports Play.

Lionel Messi en Columbus Crew vs Inter Miami.
Gol Caracol

Lionel Messi marcó golazo antes de despedirse con Argentina; Inter Miami cayó 2-1 con Columbus

Lionel Messi en duelo con el Inter Miami, por la Leagues Cup.
Gol Caracol

Se acerca la despedida de Messi con Argentina, mientras Inter Miami busca enderezar el rumbo

Lionel Messi
Gol Caracol

"Lionel Messi puede despedirse como quiera"; contundente mensaje desde la Selección Argentina

Relacionados

Selección Argentina

Selección Bolivia

Publicidad

Publicidad

Publicidad