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Gol Caracol  / "El éxito de Manchester City fue un periodo de engaño; ningún castigo reparará lo que hizo"

"El éxito de Manchester City fue un periodo de engaño; ningún castigo reparará lo que hizo"

Luego de que se señalara al Manchester City de haber infringido las reglas financieras de la Premier League, un extécnico del Chelsea y Tottenham arremetió con toda.

Por: EFE
Actualizado: 29 de sept, 2026
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AFP

Mauricio Pochettino ha calificado la era de éxito continuado del Manchester City como "un período de engaño", después de que, según se informa desde Inglaterra, el club haya sido declarado culpable de infringir las normas financieras de la Premier League.

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Se cree que el City ha sido declarado culpable de infringir la gran mayoría de los 115 cargos que se le imputaban. La noticia de la decisión, tomada por una comisión independiente, fue ampliamente difundida, pero la Premier League aún no ha hecho ningún anuncio oficial.

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El City ha negado enérgicamente los cargos y su presidente, Khaldoon Al Mubarak, afirmó que sigue confiando en poder demostrar la inocencia del club.

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Los 'cityzens' han ganado numerosos trofeos, entre ellos la Premier League y la Liga de Campeones, desde que sus propietarios, con sede en Abu Dabi, se hicieran con el control del club en 2008.

El seleccionador de Estados Unidos, Pochettino, pasó siete años en la Premier League como entrenador de Chelsea, Tottenham y Southampton. Razón por la que el argentino cree que la culpabilidad del City ha causado un daño enorme tanto al club como a la Premier League en su conjunto.

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"Sea cual sea el castigo, es imposible volver atrás en el tiempo", declaró Pochettino. "Ha causado mucho daño. Muchos clubes cumplieron las normas y otros no. Es una gran tristeza. Nos encontramos en una situación en la que lo que se celebró no era tan real, lo que parecía bueno quizá no lo era tanto, lo que no parecía bueno quizá sí lo era, pero no podía serlo debido a lo ocurrido", añadió.

Los jugadores del Manchester City celebrando uno de los goles
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Foto: AFP

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"Hemos pasado por una situación en la que no existía la equidad deportiva. Así pues, ¿cómo se repara todo lo que se ha dañado a causa de ello? Si es cierto que se infringieron las 114 normas, hemos vivido un periodo de engaño", puntualizó.

Los cargos se refieren al periodo comprendido entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, y Manchester City también está acusado de no haber cooperado con las investigaciones de la Premier League entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

Se espera que el City recurra la sanción que finalmente se le imponga, que aún no se ha anunciado y que podría incluir una reducción de puntos, la expulsión de la Premier League o una multa cuantiosa.

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AFP

También se han alzado voces para que se le retiren al City los títulos de la Premier League ganados desde 2008.

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Pochettino declaró recientemente que al Chelsea debería retirársele el título de la Premier League de la temporada 2016-17 tras haber sido declarado culpable de infracciones históricas del reglamento, y añadió que el trofeo debería entregarse a su equipo, el Tottenham, que quedó subcampeón esa temporada.

Sin embargo, Pochettino no tiene claro cuál sería la sanción adecuada para el City.

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"¿Qué van a hacer? ¿Una sanción económica? ¿Una reducción de puntos? Es realmente difícil. Fueron muy estrictos con nosotros (en su paso por Tottenham), pero también muy indulgentes con otros. Por eso digo: todo esto es muy extraño", sentenció.

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