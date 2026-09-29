¿Cuáles serían los castigos contra Manchester City por infringir 114 reglas financieras?

El destino del Manchester City en la batalla legal con la Premier League aún no está decidido, pero las noticias de que ha sido declarado culpable de irregularidades financieras han desatado especulaciones sobre lo que vendrá a continuación.

Dado que el City ha sido la fuerza dominante de la Premier League durante más de una década, unas sanciones severas contra el club causarían un gran revuelo en el fútbol inglés.

Los clubes rivales se disponen a emprender sus propias acciones legales para reclamar cientos de millones de libras en concepto de indemnización, mientras se debate si podrían ser retirados algunos de los numerosos títulos y trofeos que el City ha ganado en los últimos 15 años.

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'AFP Sports' analiza los próximos pasos y las posibles repercusiones del caso:



Sanciones y proceso de apelación

'The Athletic' informó que el City había sido declarado culpable de todos menos uno de los 115 cargos a los que se enfrentaba. Sin embargo, aún no se ha aprobado ninguna sanción. Incluso una vez que se tome una decisión sobre cómo se castigará a los 'cityzens', en caso de que sea declarado culpable, es casi seguro de que el club recurrirá la sentencia.

En una carta dirigida a la afición del City el sábado, el presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, afirmó: "Nuestra confianza y nuestra intención de demostrar la inocencia del club son tan firmes como cuando todo esto comenzó".

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Este caso, que se inició después de que la publicación alemana 'Der Spiegel' publicara en 2018 documentos filtrados de directivos del City, podría tardar aún mucho tiempo en resolverse por completo.

Según las normas de la Premier League, la sanción puede variar desde una reducción de puntos, una multa o incluso la expulsión de la división.

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Everton y Nottingham Forest sufrieron reducciones de puntos en la temporada 2023/24 por infracciones aisladas de las normas de sostenibilidad financiera. Partiendo de esa base, el City se enfrentaría a un descenso casi seguro si fuera declarado culpable de más de 100 cargos.

Otro punto de discordia será si la sanción se aplica antes de que se resuelva el recurso. Si fuera así, el City podría enfrentarse al descenso antes de que se revoque cualquier veredicto de culpabilidad.

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Por otro lado, si el City, que actualmente ocupa el primer puesto de la tabla, no es sancionado hasta después de la apelación, esto podría costar a otros clubes su plaza en la máxima categoría o la lucrativa clasificación para las competiciones europeas.

Incluso una vez concluido el proceso de la Premier League, existe la posibilidad de que los propietarios del City, respaldados por Abu Dabi, soliciten una revisión ante el Tribunal Superior de Inglaterra si impugnan alguna cuestión jurídica relacionada con la forma en que se llevó a cabo el proceso de arbitraje.

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¿Quién sale ganando?

Los rivales del City no tardaron en regocijarse ante la noticia de su posible caída.

"Otra medalla de la Premier League que añadir a la vitrina", publicó el exdefensa del Manchester United, Rio Ferdinand, que formó parte del equipo del United que quedó segundo por detrás del City en la temporada 2011/12.

La realidad es que retirar títulos y otorgarlos con carácter retroactivo es un proceso complicado.

Los cargos contra el City se refieren al periodo comprendido entre 2009 y 2018. En ese tiempo ganaron cuatro títulos de liga, mientras que el United y el Liverpool quedaron segundos en dos de esas temporadas.

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Sin embargo, el City ha ganado otros cuatro desde entonces, posiblemente sobre unos cimientos obtenidos de forma fraudulenta. Además, entre 2009 y 2018 ganaron cuatro Copas de la Liga y una Copa de Inglaterra, el primer título del club en 35 años.

Los jugadores del Manchester City celebrando uno de los goles Foto: AFP

"No creo de verdad que se vayan a devolver, tampoco ningún otro trofeo ni título", declaró a la 'BBC', Tony Pulis, cuyo equipo, el Stoke, perdió la final de la Copa de Inglaterra de 2011 ante el City.

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"Me parece mucho más probable que se aplique una reducción de puntos y una multa cuantiosa. Pero sigo sintiéndome engañado", sentenció.

Una forma más probable de compensación para los clubes que se quedaron fuera es a través de una indemnización económica.

En junio, se comunicó al Everton que debía pagar al Burnley 35 millones de libras (46 millones de dólares) tras haber superado a los Clarets en la lucha por la permanencia en la Premier League en la misma temporada en la que infringió las normas de sostenibilidad financiera.

¿Y qué pasa con las estrellas del City?

Hace menos de un mes, el City completó el mayor gasto en fichajes de la historia en una sola ventana de mercado, desembolsando alrededor de 460 millones de libras en jugadores como Enzo Fernández, Elliott Anderson y Ayyoub Bouaddi.

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El veredicto inminente sobre los cargos ha tenido, hasta el momento, poco impacto en la capacidad del City para atraer y retener a sus grandes estrellas.

El emblemático delantero, Erling Haaland, firmó en 2025 un contrato de nueve años que podría mantenerlo vinculado al club hasta que cumpla 34 años.

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Queda por ver cuántos jugadores, si es que hay alguno, lograron negociar cláusulas de rescisión en caso de que el City fuera sancionado con dureza.