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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández eligió al mejor jugador con el que ha compartido; no es de Colombia

Juan Camilo 'Cucho' Hernández eligió al mejor jugador con el que ha compartido; no es de Colombia

Juan Camilo 'Cucho' Hernández habló con medios españoles y dejó en evidencia la admiración que tiene por un actual compañero en ofensiva del Real Betis.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, celebra un gol en La Liga de España
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, celebra un gol en La Liga de España
AFP

El impacto de Isco Alarcón en el Real Betis trasciende lo futbolístico y se refleja en la profunda admiración que genera dentro del propio vestuario verdiblanco. El último en sumarse a los elogios para el talentoso mediocampista malagueño fue Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, atacante colombiano del equipo sevillano, quien no escatimó palabras para enaltecer la jerarquía de su compañero, de pasado en Real Madrid.

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En declaraciones ofrecidas al espacio radiofónico La Jugada de Sevilla, el delantero pereirano reconoció la fascinación que le produce compartir ataque con el exjugador del Real Madrid, destacando la naturalidad con la que resuelve situaciones complejas en el terreno de juego.

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"Posiblemente Isco es el mejor jugador con el que he jugado. Muchas veces me pregunto cómo es posible que haga lo que consigue hacer", confesó el atacante colombiano al referirse al talento diferencial del creativo de Arroyo de la Miel.

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Cabe destacar que Hernández ya acumula una extensa carrera en clubes como Deportivo Pereira, América de Cali, Columbus de la MLS, Huesca y Mallorca, y Getafe,de España; Columbus Crew, de la MLS; y Watford, de la Premier League. Además de eso recientemente compartió en la Selección Colombia en el Mundial 2026 con jugadores de la talla de James Rodríguez, Jhon Arias, Juan Fernando Quintero, Daniel Muñoz y Luis Díaz, entre otros.

Más allá del brillo técnico y la visión de juego, el 'Cucho' hizo especial énfasis en la fortaleza mental del número '22' para superar momentos adversos de salud física y mantenerse en la élite competitiva. "Incluso con lesiones complicadas, es admirable"», concluyó el ariete en el medio andaluz.

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Con estas palabras, el goleador de la plantilla heliopolitana deja ver el excelente ambiente que se respira en el vestuario dirigido por Manuel Pellegrini y la devoción de la plantilla hacia la figura de su gran referente futbolístico.

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'Cucho' Hernández y su presente en Real Betis

“La confianza que da Pellegrini es grandiosa. Es muy complicado que un jugador no se entienda con el míster. Eso es el Real Betis de Pellegrini, todos sabemos lo que hacer con libertad", dijo el jugador de Selección Colombia en el referido programa en España, destacando el apoyo del entrenador chileno durante la presente temporada.

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Cucho Hernández en Deportivo La Coruña vs. Real Betis.
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afp.

Artículo elaborado con la IA Gemini, con la supervisión de un periodista de Gol Caracol

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