Preocupación en Brasil y Barcelona; Raphinha prendió las alarmas en partido contra Australia

Brasil vivió una revancha de vértigo este martes en Brisbane, donde se impuso por 2-4 a Australia en el segundo examen de la 'Verdeamarela' frente a los 'Socceroos', en un partido de alternativas constantes que dejó también el susto de la retirada al descanso de Raphinha por molestias en el muslo.

La victoria de hoy resultó mucho más convincente en ataque que el empate que dejó el amistoso entre ambas selecciones hace cuatro días en el estado de Townsville y que terminó en 1-1.

Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Vanderson culminó una jugada rápida con un disparo desde fuera del área que adelantó a la 'Canarinha' y encendió todavía más un Estadio Suncorp abarrotado, con 52.423 espectadores.

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El tanto fue el inicio de un primer tramo en el que Brasil encontró espacios con mucha más facilidad que en Townsville.



Raphinha, que ejerció como capitán ante la ausencia de Marquinhos, estuvo especialmente activo y a punto estuvo de ampliar la ventaja en el minuto 4, pero el guardameta australiano Patrick Beach respondió con una doble intervención ante el delantero del Barcelona.

Australia, sin embargo, no tardó en demostrar que el empate de la semana anterior no había sido casualidad.

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El conjunto de Tony Popovic resistió la avalancha inicial, empezó a ganar metros y encontró el empate en el minuto 28, cuando Alessandro Circati aprovechó una acción a balón parado y, tras la revisión del VAR, el tanto subió al marcador después de que un jugador brasileño desviara el balón en la jugada.

Raphinha con la Selección de Brasil AFP

La remontada australiana llegó poco después, cuando en el minuto 33, Connor Metcalfe recibió en la frontal tras una combinación con sus compañeros y soltó un disparo que se coló en la escuadra de la portería brasileña.

La respuesta de Ancelotti llegó antes del descanso, con una entrada de Harry Souttar sobre Danilo dentro del área fue inicialmente ignorada por el árbitro, pero el VAR reclamó su atención y el colegiado terminó señalando penalti.

Raphinha asumió la responsabilidad y, en el minuto 45, engañó parcialmente a Beach para devolver la igualdad al marcador.

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El delantero del Barcelona, sin embargo, no regresó al terreno de juego tras el descanso y la selección brasileña informó de que Raphinha había sentido molestias en el muslo y Ancelotti optó por sustituirlo por Endrick.

El cambio privó al equipo de uno de sus principales focos ofensivos después de una primera mitad en la que el atacante había llevado el brazalete, marcado un gol y participado constantemente en el juego de ataque.

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Brasil salió de nuevo con decisión tras el descanso y encontró el premio en el minuto 69. Vinícius Júnior condujo una jugada por la izquierda, encontró a Endrick y este puso el balón hacia Bruno Guimarães, que apareció para rematar y colocar el 2-3.

Australia no renunció al partido y siguió buscando el área brasileña, especialmente mediante las acciones a balón parado y las incorporaciones de Jackson Irvine y Nestory Irankunda, pero Brasil, más fluido que en el primer encuentro, dispuso de nuevas ocasiones y terminó sentenciando desde el punto de penalti.

En el minuto 79, Vinícius Júnior cayó dentro del área tras una acción con Irankunda. Esta vez el árbitro señaló penalti de inmediato y el propio atacante del Real Madrid se encargó de transformarlo en el 2-4.

Australia tuvo una última ocasión clara en el minuto 87, cuando Lucas Herrington estuvo cerca de aprovechar un saque de esquina, pero su remate acabó junto al poste.

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El triunfo permite a Brasil cerrar estos dos amistosos australianos con una victoria y un empate y ofrece a Ancelotti nuevas pistas para construir una selección todavía en proceso de renovación.