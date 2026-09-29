"Manchester City tiene que recibir un castigo severo; incumplió normas por más de 10 años"

El presidente de La Liga, Javier Tebas, consideró que el Manchester City debería recibir "un castigo severo" si ha infringido la normativa financiera.

El dirigente español, que habló en una cumbre sobre rendimiento futbolístico y salud en Londres este martes, dijo que lleva expresando su preocupación sobre el City desde 2017.

Afirmó que el City, la fuerza dominante en el fútbol inglés durante la última década, debería ser ahora castigado con dureza.

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"Estar más de 10 años incumpliendo las normas, por muy pequeños que sean los incumplimientos, es muy grave", dijo.



"Entonces, tiene que ser un castigo severo por el incumplimiento de las normas, no sólo por el ejemplo sino por el incumplimiento de las normas", añadió.

"Es muy importante lo que ha pasado y esperemos que sea un antes y un después, no sólo en la Premier sino en el fútbol europeo porque el efecto Manchester era un efecto en toda Europa", explicó.

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Tebas también pidió al Tribunal Arbitral del Deportes (TAS por sus siglas en francés) que reexamine su decisión de anular la sanción de dos años sin competir en Europa impuesta al City por la UEFA en 2020.

Manchester City celebra un título de Premier League conseguido con Pep Guardiola AFP

"En mi opinión, se tendría que revisar las decisiones del TAS cuando levantaron la sanción que le había puesto la UEFA (al City)", consideró.

"Porque también se levantaron las sanciones de una forma muy dudosa y ahora queda demostrado que UEFA tenía razón en las sanciones que puso al Manchester City", alegó el presidente de LaLiga.

Un comité independiente declaró al City culpable de 114 de los 115 cargos por violar las reglas financieras de la Premier League, según informaciones de prensa publicadas el viernes.

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Sin embargo, la competición todavía no ha realizado ningún anuncio oficial y, por ahora, no hay indicios de una posible sanción.

El City, respaldado por Abu Dabi, negó los cargos y su presidente, Khaldoon Al Mubarak, emitió un comunicado en el que remarcó su convicción de que el City demostraría su inocencia.

Etihad Stadium, casa del Manchester City Foto: AFP

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Las posibles sanciones podrían ir desde una dura deducción de puntos hasta, incluso, la expulsión de la Premier League, mientras otros clubes podrían estar recibiendo asesoramiento legal sobre posibles compensaciones.

Tebas, en un extenso mensaje en redes sociales publicado el domingo, señaló que "unas reglas iguales para todos" son esenciales para proteger la integridad y la sostenibilidad del fútbol.

El City se ha transformado bajo la propiedad de Sheikh Mansour, cuyo Abu Dhabi United Group adquirió el club en 2008.

Ha conquistado ocho títulos de Premier League, una Liga de Campeones y varios otros trofeos en los últimos 15 años, aunque el periodo investigado abarca de 2008 a 2017.