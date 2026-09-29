Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, tras ser goleado por Guatemala; "me tienen que echar; fue un desastre"

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez no tuvo reparos en reconocer la gravedad de la goleada que sufrió El Salvador frente a Guatemala. El técnico colombiano asumió la responsabilidad después del contundente 6-0 en el estadio El Trébol, por la Liga de Naciones de la Concacaf, y dejó en el aire su continuidad al frente de la ‘Selecta’.

El estratega fue especialmente autocrítico al analizar lo ocurrido durante el partido, en el que Guatemala se impuso con autoridad y dejó a El Salvador sin capacidad de reacción. "Fue un desastre de todos, el técnico, los jugadores, todos los que estamos. Vengo por respeto a los medios, fuimos un desastre, nos tendrían que echar a todos", aseguró el entrenador colombiano en rueda de prensa.

El 'Bolillo' también se refirió directamente a la posibilidad de que la Federación Salvadoreña de Fútbol tome una decisión sobre su futuro. Lejos de esquivar el tema, reconoció que un resultado de semejante magnitud puede tener consecuencias para cualquier entrenador.

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"El presidente tiene derecho a tomar decisiones, las que él vea. Acaban de echar al de Costa Rica, que me echen a mí también. Con esto le tienen que echar a uno, este es un resultado saca técnicos", manifestó el entrenador colombiano.



Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección de El Salvador AFP

Gómez, además, explicó que la formación que utilizó ante Guatemala no fue producto de una improvisación ni estuvo condicionada por la victoria conseguida previamente contra Martinica. Según el técnico, ese equipo había sido trabajado durante todo el año en diferentes compromisos.

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"Esta alineación que salió la habíamos trabajado todo el año, contra Corea, Catar, etc. Esta alineación ya está trabajada, no es que me hayan obligado por el partido ante Martinica", explicó.

El entrenador también descartó que la ausencia de Nathan Ordaz fuera determinante para el resultado y reconoció la superioridad de Guatemala en prácticamente todos los aspectos del juego. "Con Nathan o sin Nathan la goleada iba a ser. Nos superaron de todos lados, colectivamente, individualmente, en todo. Estoy desconcertado", concluyó.