Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Arne Slot menospreció a Luis Díaz y demás jugadores que salieron de Liverpool: duro mensaje

Arne Slot menospreció a Luis Díaz y demás jugadores que salieron de Liverpool: duro mensaje

En medio de la crisis que viven los 'reds', le preguntaron al entrenador sobre los futbolistas que se fueron, entre ellos Luis Díaz, y su respuesta llamó la atención.

Por: EFE
Actualizado: 31 de oct, 2025
Comparta en:
Arne Slot, director técnico del Liverpool, cuando dirigía a Luis Díaz, en la Premier League
Arne Slot, director técnico del Liverpool, cuando dirigía a Luis Díaz, en la Premier League
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad