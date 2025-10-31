Arne Slot menospreció a Luis Díaz y demás jugadores que salieron de Liverpool: duro mensaje

Arne Slot, técnico del Liverpool, negó que tengan que cambiar su estilo de juego, después de haber perdido seis partidos de sus últimos siete, ante los enfrentamientos que se avecinan contra el Aston Villa y el Real Madrid.

Liverpool ha concedido catorce goles en los últimos siete encuentros y no deja su puerta a cero desde el 14 de septiembre contra el Burnley, lo que ha abierto un debate sobre si el actual estilo de juego del equipo.

"No veo una razón para cambiar nuestro estilo de juego completamente, pero necesitamos hacerlo mejor para no conceder goles, eso seguro", dijo Slot este viernes en rueda de prensa.

"Va contra mis principios, pero he ganado partidos en el pasado, como contra Manchester City fuera de casa, en los que he ido contra mis principios, pero fue necesario hacerlo. Estoy abierto a adaptarme en determinadas situaciones, pero no creo que la historia es que seamos demasiado abiertos en todos los partidos, solo en algunos concretos, como el Palace y Brentford, en el resto hemos merecido mucho más y apenas hemos concedido ocasiones".

Liverpool quedó eliminado entre semana en la Copa de la Liga al perder 0-3 contra el Crystal Palace, con un equipo repleto de juveniles y suplentes.

Luis Díaz y Arne Slot en Liverpool AFP

"Incluso con el equipo que pusimos esta semana, que era la primera vez que jugaban juntos, creo que solo concedieron tres ocasiones, y las tres fueron dentro, pero eso es porque fueron grandes ocasiones".

Sobre si el problema es que falta algún tipo de jugador en concreto en este equipo, Slot afirmó que no les falta nada, que está contento con el equipo y con la calidad que tienen y que el problema han sido las lesiones y la falta de pretemporada en jugadores como Alexander Isak.

"Ha sido más difícil que la temporada pasada, que estén todos disponibles y, si algunos no están, el resto tiene más carga de trabajo. Quizás el año pasado tuvimos más suerte y este año hemos tenido menos suerte. Pero no es excusa para nuestros resultados. No tiene nada que ver con la profundidad de la plantilla, es más lo que nos ha pasado con las lesiones y su disponibilidad".