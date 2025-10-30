Diario alemán saca ‘trapitos al sol’ a Luis Díaz y le cobra duro, pese a gran momento ¿Injusto?

La crítica a Luis Díaz llegó a pesar de que el guajiro no para de brillar con el Bayern Múnich, club que a mitad de 2025 le pagó al Liverpool de Inglaterra 75 millones de euros por él.

El popular ‘Lucho’ recibió el taponazo luego de haber hecho el primer gol de su equipo en el triunfo 1-4 de remontada y en condición de visitante sobre el Colonia en el partido único por los dieciseisavos del final de la Copa de Alemania.

Con la anotación, el ‘cafetero’ llegó a 8 conquistas con el conjunto bávaro, consolidándose como el segundo máximo artillero del plantel al ser únicamente superado por el británico Harry Kane. Sin embargo, ello no fue suficiente para evitar los comentarios en contra.

Fue así como el diario TZ, especializado en información del Bayern, no ahorró palabras para atacar a Diaz por su desempeño dentro de la cancha, para lo cual señaló que esa postura es compartida por algunos aficionados del elenco muniqués.



Diario alemán critica a Luis Díaz pese a buen momento con el Bayern

El periódico TZ se atrevió a manifestar que no es suficiente con que el colombiano sea un frecuente anotador: “Con 8 goles esta temporada, Díaz puede estar muy satisfecho, pero no se le juzga solo por esa cifra”.

Y cargó tintas en contra del ‘Lucho’ indicando que este desperdicia reiteradas opciones frente al arco rival y que de ello no se haba porque los resultados siempre son positivos.

“El jugador de 28 años ha desaprovechado varias ocasiones claras en las últimas semanas. Dado que el Bayern acabó ganando todos sus partidos, estos fallos no tienen mayor importancia”, argumentó.

Por último, la publicación se lavó las manos asegurando que ese es el pensamiento de la hinchada: “Sin embargo, la afición está muy atenta y probablemente aprovechará cualquier oportunidad para recordarle, con tacto, a Díaz cualquier ocasión perdida”.

Bajo este contexto, el delantero guajiro se alista con sus compañeros para recibir al Bayer Leverkusen el sábado primero de noviembre en cumplimiento de la novena echa de la Bundesliga.