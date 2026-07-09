Mercado de fichajes del fútbol colombiano; Millonarios, Cali y Junior suman nuevos refuerzos

En Gol Caracol le traemos acá las últimas noticias, rumores y posibilidades en el mercado de fichajes de los clubes del fútbol colombiano de cara a la Liga Betplay II 2026 que tendrá su primera fecha desde el próximo 24 de julio.

Once Caldas

Confirmó la salida del experimentado arquero James Aguirre, con rumbo a Millonarios, de Esteban Beltrán, a Jaguares. También informó que no se le renovó contrato al volante Iván Rojas. Sus nuevas caras son Andrés Correa, Edwin Torres y Juan Pablo Nieto.

Jorge Aguirre en duelo con Once Caldas de Manizales. Foto: AFP.

Deportivo Cali

En la noche de este jueves anunció en sus redes sociales la contratación del lateral Edwin Velasco, quien jugó en Once Caldas, Junior, Nacional y Deportivo Pasto, entre otros. También falta la firma de contrato para confirmar el arribo del defensor central José Luis Moya.

Deportes Tolima

El extremo Jersson González es muy probable que no siga en el club. Según se conoció, el bogotano tiene una oferta del fútbol de Rusia y sus empresarios estarían en acercamientos con Santa Fe, dueño de sus derechos, para sellar la operación.

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Nacional

David Ospina, Juan Francisco Bauza, Dairon Aprilla, quien continuará su carrera en Bolívar (Bolivia), Robinson García, que jugará en condición de préstamo en Real Cundinamarca, y Fabio Martínez son los primeros futbolistas descartados por el cuadro verdolaga para el segundo semestre del año.

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Junior

Se están completando los trámites de rigor y exámenes médicos para anunciar la llegada del defensor Pablo Ortiz y del delantero Francisco Fydriszewski, quien viene procedente del Independiente Medellín.

Millonarios

El volante Daniel Ruiz volvió del fútbol de Rusia, en donde no hicieron uso de la opción de compra, y entrena con la nómina de Fabián Bustos. Además, se dio la contratación del extremo Francisco Chaverra.

Bucaramanga

El equipo santandereano contrató al arquero uruguayo Cristopher Fiermarin, al defensor José Ortiz y al delantero Omar Albornoz. Del equipo se marcharon Faber Gil, Israel Alba y Carlos de las Salas, entre otros.

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Santa Fe

En las últimas horas surgió el nombre del volante Kevin Balanta como posibilidad de refuerzo para el 'cardenal', tras una amplia experiencia en México. De Santa Fe se marcharon Edwin Mosquera y Yeycar Perlaza. Se busca un defensa central y un extremo.

Deportivo Pasto

Hace un par de días, los nariñenses confirmaron en sus redes sociales las contrataciones de los defensores Julián Quiñones y de Joyser Ossa, quienes cuentan con experiencia profesional de sobra.

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Fortaleza

Este jueves anunció la llegada del delantero Italo Montaño, quien venía de jugar en Boyacá Chicó. Además, fue contratado Andrés Copete. El nuevo entrenador es Diego Arias, antiguo timonel de Atlético Nacional.

Boyacá Chicó

El equipo de la ciudad de Tunja vio la partida del arquero uruguayo Emiliano Dennis y del goleador Jairo Molina. En las últimas horas se viene hablando de la llegada del extremo Juan Peñaloza y del atacante Isaac Camargo.

Jaguares

El equipo de la ciudad de Montería confirmó la contratación de varios jugadores así: Jerson Malagón, y de los lateral Juan Franco y Nicolás Giraldo, quien dio por terminada su era con Millonarios.

Internacional de Bogotá

El equipo capitalino indicó en sus redes sociales que el delantero paraguayo Diego Duarte, de 24 años, y del también atacante Yohan 'Papula' Garcés, quien se hizo conocer en nuestro país jugando con América de Cali.

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Alianza Valledupar

El equipo vallenato tiene como nuevos jugadores a los experimentados Israel Alba (lateral) y a Deinner Quiñones (extremo o volante de creación). También sumó a su nómina a Leyner Palacios.