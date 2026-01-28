Arquero del Benfica anotó gol al último minuto y selló agónica clasificación contra Real Madrid

Publicidad
Benfica superó 4-2 al Real Madrid y se clasificó a los play offs de la Champions League con gol al último minuto del arquero Anatoli Trubin.
A los 90+8 minutos, Fredrik Aursnes cobró un tiro libre desde el costado derecho y Trubin saltó y metió un cabezazo que venció a su colega Thibaut Courtois. Con ese tanto, los portugueses se quedaron con el último cupo del repechaje.
Vea el gol de Anatoli Trubin en Benfica vs. Real Madrid:
🚨🇪🇺 ANATOLIY TRUBIN HAS DONE IT FOR BENFICA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BENFICA ARE QUALIFIED !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!— Trust Issue (@Tissues_1) January 28, 2026
