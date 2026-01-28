Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Arquero del Benfica anotó gol al último minuto y selló agónica clasificación contra Real Madrid

Arquero del Benfica anotó gol al último minuto y selló agónica clasificación contra Real Madrid

Benfica se quedó con el último cupo de los play offs de la Champions League gracias a un gol al último segundo del arquero Anatoli Trubin. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de ene, 2026
Comparta en:
Anatoli Trubin, arquero del Benfica.
Anatoli Trubin, arquero del Benfica.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad