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Gol Caracol  / Decisión oficial: la Finalissima entre España y Argentina ha sido cancelada

Decisión oficial: la Finalissima entre España y Argentina ha sido cancelada

Según informó la propia UEFA este domingo, no ha sido posible llegar a un acuerdo con la Selección Argentina sobre una fecha alternativa para disputar la Finalissima.

Por: EFE
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Lamine Yamal y Lionel Messi, figuras de España y Argentina, respectivamente, se enfrentarán en la Finalissima en 2026
Lamine Yamal y Lionel Messi, figuras de España y Argentina, respectivamente, se enfrentarán en la Finalissima en 2026
AFP

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