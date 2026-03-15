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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Tirreno Adriático 2026, tras la etapa 7: Isaac del Toro, campeón

Clasificación general de la Tirreno Adriático 2026, tras la etapa 7: Isaac del Toro, campeón

Este domingo, la Tirreno Adriático 2026 culminó con una definición a pura velocidad que dejó como ganador al italiano Jonathan Milan (Lidl Trek). Isaac del Toro (UAE Team Emirates) se quedó con el título.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Isaac del Toro, campeón de la Tirreno Adriático 2026.
Isaac del Toro, campeón de la Tirreno Adriático 2026.
Getty Images.

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