Clasificación general de la Tirreno Adriático 2026, tras la etapa 7: Isaac del Toro, campeón

Este domingo, la etapa 7 de la Tirreno Adriático2026 se desarrolló entre las localidades de Civinatova Marche y San Benedetto del Tronto con un recorrido de 142 kilómetros que tuvo solo un puerto montaña con final al esprint que dejó como ganador al italiano Jonathan Milan (Lidl Trek). El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) no pasó problemas y se coronó campeón de la carrera.

Los corredores tomaron la salida en la localidad de Civinatova Marche y rápidamente se armaron los primeros ataques. Xabier Azparren (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Dries de Bondt (Jayco AlUla) y Roberto González (Solution Tech NIPPO Rali) sacaron una ventaja de 20 segundos sobre el lote principal.

Los favoritos rodaron sin apuros y la fuga llegó a ponerse a 3:34. A 95 km de meta, los tres escapados fueron cazados y el pelotón se dividió en dos: un grupo con el líder Isaac del Toro (UAE Team Emirates) y los demás favoritos; y otro con algunos esprinters que estaban sufriendo.

El único puerto del recorrido, ubicado en Ripatransone, fue coronado por el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin Premier Tech). Los dos grupetos se mantuvieron con una diferencia que no pasó de los 45 segundos. A 28 km se unieron de nuevo, rodando con mucha calma en el largo llano que restaba.



En el último tramo de la carrera hubo varios intentos. De Bondt y Alessandro Covi, ambos del Jayco AlUla, se pusieron por delante, pero no los dejaron ir. A 8 km, Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) se marchó y alcanzó a poner 10 segundos de diferencia, no ostante, tampoco logró mantenerse.

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Todo quedó en manos de los velocistas y el que se impuso fue Jonathan Milan (Lidl Trek). De esta manera, Del Toro ganó la Tirreno Adriático 2026 y fue acompañado en el podio por Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) y Giulio Pellizzario (Red Bull BORA hansgrohe).

Jonathan Milan (Lidl Trek), ganador de la etapa 7 de la Tirreno Adriático 2026. Getty Images.

Clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 7

Isaac Del Toro — UAE Team Emirates - XRG — 28:02:14 Matteo Jorgenson — Team Visma | Lease a Bike — +0:40 Giulio Pellizzari — Red Bull - BORA - hansgrohe — +0:42 Tobias Halland Johannessen — Uno-X Mobility — +1:14 Primož Roglič — Red Bull - BORA - hansgrohe — +1:21 Giulio Ciccone — Lidl - Trek — +1:26 Santiago Buitrago — Bahrain - Victorious — +1:49 Ben Healy — EF Education - EasyPost — +1:55 Magnus Sheffield — INEOS Grenadiers — +2:02 Alessandro Pinarello — NSN Cycling Team — +2:06