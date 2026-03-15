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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Jacobo Pimentel se tropezó en unas escaleras"; Millonarios y la pelea tras caer con Boyacá Chicó

"Jacobo Pimentel se tropezó en unas escaleras"; Millonarios y la pelea tras caer con Boyacá Chicó

En la noche del sábado se jugó el partido entre Boyacá Chicó y Millonarios y en el túnel camino a los camerinos se presentó un hecho polémico luego de los 90 minutos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Boyacá Chicó vs. Millonarios por la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2026.
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Colprensa

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