"Jacobo Pimentel se tropezó en unas escaleras"; Millonarios y la pelea tras caer con Boyacá Chicó

Boyacá Chicó superó en el estadio La Independencia a Millonarios, por un marcador de 2-1, con goles de Arlen Banguero y de Jairo Molina, y dio la gran sorpresa en medio de la fecha once de la Liga Betplay I 2026. Esto, ante un escenario deportivo que se vio teñido de azul por la masiva presencia de seguidores de los capitalinos.

Pero más allá de ese resultado a favor del equipo que orienta Jhon 'la Flecha' Gómez, luego de finalizado el compromiso se presentó un hecho polémico, debido a una pelea en la que, según Eduardo Pimentel, el arquero Diego Novoa y el delantero Leonardo agredieron a Jacobo Pimentel futbolista de los dueños de casa.

Gol Caracol consultó una fuente oficial de los 'embajadores' para conocer una postura ante dichos señalamientos y se atinó a decir que "sí, vimos que Chico manifiesta que unos jugadores le pegaron a Jacobo Pimentel. La información que yo tengo es que él intentó agredir a unos jugadores nuestros, e intentó entrar a nuestro camerino".

La formación titular de Millonarios ante Chicó, y Jacobo Pimentel, jugador agredido. Fotos: Colprensa y Gol Caracol

A la par se complementó y se apuntó que "en la discusión y la intromisión de Policía y logística, Jacobo se tropieza en unas escaleras y se rompe la cabeza contra una esquina de una pared. Incluso quedó sangre en la pared". Además, se indicó que, hasta altas horas de la noche del sábado, no se iba a emitir un comunicado oficial al respecto.



Millonarios se quejó del arbitraje en Tunja

"La verdad es una pelota en mitad de cancha donde Salazar le hace falta a Mateo García, y Salazar amonestado, y en mi opinión es una jugada de amonestación. El árbitro no saca la amonestación a Salazar, quien se tendría que haber ido expulsado por doble amarilla", expresó Fabián Bustos, DT de Millonarios, en rueda de prensa y ante la expulsión de Silva.



"Retrocede Salazar, le alcanza la pelota a 'Maca', quien pone la pelota, Salazar va hacia adelante, camina tres-cuatro pasos y se para adelante para que no juguemos rápido; y en mí opinión también eso es amarilla. Después no se qué le habrá dicho 'Maca' (al árbitro), un jugador con tanta experiencia, seguramente le protestó. Pero esa jugada, en mi opinión, hay dos momentos que son de amarilla para un jugador de ellos que ya estaba amonestado; eso cambia todo. Si queremos el beneficio del fútbol colombiano, las cosas hay que decirlas", complementó Bustos.

Millonarios perdió en su visita a Boyacá Chicó por la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2026. X de @MillosFCoficial

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¿Qué dijo Eduardo Pimentel sobre el hecho camino al camerino?

"La verdad no fue en el camerino fue en el túnel de entrada a los camerinos, donde lastimosamente ya veníamos bajando, nada tuvimos que ver, menos mal, eso lo dejamos claro. Y entrando al camerino comenzaron a gritar. Y es que estaban agrediendo los jugadores de Millonarios en tumulto a un jugador de Boyacá Chicó, que inclusive no estaba jugando, y que en ese momento estaba entrando de la gradería al camerino. Claro lo abrieron, lo empujaron. Básicamente, no le puedo decir mucho más. Se formó una situación muy desagradable, porque todos los compañeros que entraban también quisieron entrar a defender; la situación se tornó difícil, única y exclusivamente porque no saben perder", explicó Eduardo Pimentel en conversación con Gol Caracol.