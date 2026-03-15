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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Hago un llamado al juego limpio a Millonarios, agredieron vilmente" a Jacobo Pimentel

"Hago un llamado al juego limpio a Millonarios, agredieron vilmente" a Jacobo Pimentel

Boyacá Chicó le ganó 2-1 a Millonarios y al terminó del partido se dieron hechos polémicos, por lo que desde las huestes de los 'ajedrezados' se manifestaron de manera vehemente.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Jhon Jaime 'Flecha' Gómez, DT de Boyacá Chicó.
Jhon Jaime 'Flecha' Gómez, DT de Boyacá Chicó.
Colprensa

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