"Hago un llamado al juego limpio a Millonarios, agredieron vilmente" a Jacobo Pimentel

Boyacá Chicó y Millonarios se enfrentaron en la noche del sábado anterior en Tunja, en un partido que ganó el 'ajedrezado' por marcador de 2-1 en el marco de la undécima jornada de la Liga BetPlay I-2026. Pero tras el pitazo final en el escenario boyacense, desde el elenco local denunciaron que jugadores del 'embajador' agredieron a Jacobo Pimentel, y además, hicieron un llamado al juego limpio.

Más allá de analizar la importancia de la victoria sobre el azul bogotano, Jhon Jaime 'la Flecha' Gómez, estratega del Chicó, tomó la vocería en rueda de prensa y aseguró que este tipo de acciones no pueden pasar en el fútbol colombiano.

Desde Boyacá Chicó denunciaron agresión hacia Jacobo Pimentel por parte de jugadores de Millonarios. Fotos: Colprensa y Gol Caracol

"Sí, lo hablamos, y para nadie era un secreto el plan que teníamos. Lo más feliz que nos deja es que lo cumplieron en un alto porcentaje, se entregaron y corrieron, y para aprovechar lo que dice nuestro arquero Denis, que Millonarios es un equipo que todos sabemos que es muy grande y que gana; y es más las veces que que gana, que las pierde. Llamamos al juego limpio, que aprendan a perder. Actitudes que tienen jugadores tan profesionales y con tanta experiencia que tiene Millonarios, atacar a un solo jugador de Boyacá Chicó simplemente porque el resultado no se les dio...", expresó Gómez en su intervención con la prensa.



Y a continuación, agregó: "Les hago un llamado al juego limpio, y más un equipo como es Millonarios, porque nosotros vamos y por ahí hemos perdido partidos y nos ha dolido, y hemos agachado la cabeza y hemos sabido perder. La invitación a los actores de hoy (sábado) de Millonarios que agredieron vilmente a uno de nuestros compañeros, estando solo, me parece que es un tema para que no solamente Millonarios como club y sus directivas analicen este punto; en el fútbol colombiano esto no puede pasar".

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En Millonarios dieron su versión de los hechos

"Sí, vimos que Chicó manifiesta que unos jugadores le pegaron a Jacobo Pimentel. La información que yo tengo es que él intentó agredir a unos jugadores nuestros, e intentó entrar a nuestro camerino. En la discusión y la intromisión de Policía y logística, Jacobo se tropieza en unas escaleras y se rompe la cabeza contra una esquina de una pared. Incluso quedó sangre en la pared", le dijo una fuente oficial de los 'embajadores' a Gol Caracol.