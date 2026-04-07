Cómo quedó la tabla del grupo C de la Copa Sudamericana, luego de O'Higgins 2- Millonarios 0

Con goles de Arnaldo Castillo y de Francisco González, un buen O'Higgins, de Chile, dio buena cuenta este martes de Millonarios, al que derrotó 2-0, en el marco de la primera fecha del grupo C de la Copa Sudamericana.

Los 'embajadores', que contaron con figuras de la talla del argentino Rodrigo Contreras, del mediocampista David Macalister Silva y en los minutos finales con el histórico Falcao García, tuvieron una presentación para el olvido y fueron evidentes muchos errores en la zona defensiva, que terminaron costando caro en el debut en el torneo internacional que organiza la Conmebol.

Incluso, el arquero Diego Novoa, de los visitantes, se eirigió como la figura de los dirigidos por Fabián Bustos al parar varios balones complicados y además de eso, hay que contar con que los jugadores del cuadro chileno no contaron con la puntería afinada.

Al final, alegría para los chilenos y decepción para los capitalinos, como quiera que contaron con el apoyo de un buen número de hinchas.



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En el otro compromiso del grupo, Sao Paulo hizo su negocio y salió ganador de su visita a tierras uruguayas, en donde superó por la mínima diferencia a Boston River, gracia a un tanto de Damián Bobadilla.

Acá la tabla de posiciones del grupo C de Sudamericana.

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1. O'Higgins 3 puntos

2. Sao Paulo 3 puntos

3. Boston River 0 puntos

4. Millonarios 0 puntos

Resultados de la fecha 1

O'Higgins 2- Millonarios 0

Boston River 0 - Sao Paulo 1

Fabián Bustos, técnico de Millonarios - Foto: Millonarios Oficial

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