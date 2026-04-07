Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla del grupo C de la Copa Sudamericana, luego de O'Higgins 2- Millonarios 0

Cómo quedó la tabla del grupo C de la Copa Sudamericana, luego de O'Higgins 2- Millonarios 0

Millonarios, que contó con todas sus figuras lideradas por Rodrigo Contreras, hizo una mala presentación en su visita a Chile y terminó sucumbiendo, con un expulsado como Jorge Arias.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de abr, 2026
Comparta en:
O'Higgins vs Millonarios Copa Sudamericana 2026
O'Higgins vs Millonarios, por Copa Sudamericana 2026 - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad