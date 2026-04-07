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Gol Caracol  / Millonarios y un mal inicio en la Copa Sudamericana 2026; perdió 2-0 con O'Higgins, en Chile

Millonarios y un mal inicio en la Copa Sudamericana 2026; perdió 2-0 con O'Higgins, en Chile

Este martes en el estadio El Teniente, Millonarios cayó en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Jorge Arias fue expulsado en el compromiso.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Millonarios vs O'Higgins Copa Sudamericana
Millonarios vs O'Higgins en Copa Sudamericana - Foto:
AFP

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