Así fue el gol de Kylian Mbappé en Real Madrid vs Barcelona; la anotación que sí le valieron

Real Madrid tuvo un primer tiempo arrollador en el estadio Santiago Bernabéu, en especial con Kylian Mbappé, quien fue el encargado de marcar el 1-0 en el clásico contra el Barcelona, este domingo 26 de octubre.

El atacante francés había anotado un golazo espectacular al minuto 11 pero se lo anularon por fuera de lugar, sin embargo al 22' tuvo su revancha y ese sí se lo valieron para romper el cero en el marcador.

Luego de un gran pase filtrado de Jude Bellingham, Kylian Mbappé quedó mano a mano con Wojciech Szczęsny y definió al segundo palo para el 1-0 del Real Madrid sobre el Barcelona, en el Bernabéu.



Así fue el gol de Kylian Mbappé para el 1-0 de Real Madrid vs Barcelona, en Liga de España: