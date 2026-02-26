Síguenos en:
Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo invierte la plata en equipo de España; adquirió el 25 por ciento del Almería

Cristiano Ronaldo invierte la plata en equipo de España; adquirió el 25 por ciento del Almería

El astro portugués Cristiano Ronaldo es noticia en el mundo del fútbol, este jueves, tras confirmarse que compró un porcentaje del Almería, que actualmente está en Segunda División.

Por: AFP
Actualizado: 26 de feb, 2026
Cristiano Ronaldo, delantero portugués, celebra su doblete con Al Nassr contra Al Hazm
Cristiano Ronaldo, delantero portugués, celebra su doblete con Al Nassr contra Al Hazm
Getty Images

