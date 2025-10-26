El golazo anulado a Kylian Mbappé en Real Madrid vs Barcelona; milimétrico fuera de lugar

El Real Madrid pegó primero en el clásico español contra el Barcelona y al minuto 11 llegó el primer gol de la noche, que fue de Kylian Mbappé, con un remate espectacular que sorprendió a propios y extraños.

A pesar del gran disparo de fuera del área del atacante francés que dejó el balón al fondo de la red, tras la celebración hubo un llamado del VAR y se invalidó.

Por supuesto, se generó polémica por el fuera de lugar milimétrico que le cobraron a Kylian Mbappé, y que hizo que fuera anulado ese tremendo golazo en Real Madrid vs Barcelona, en el estadio Santiago Bernabéu.



Así fue el golazo anulado a Kylian Mbappé en Real Madrid vs Barcelona, por fuera de lugar:

ESTO NO VALE: el VAR anuló este GOLAZO de Mbappé por OFFSIDE.



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025

Una imagen de la que se hablará mucho: el OFFSIDE que le cobraron a Mbappé, para anularle el 1-0 en #ElClásico.



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025