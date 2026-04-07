Así fue el gol de Kylian Mbappé en Real Madrid vs Bayern Munich, por Champions; se apretó la serie

Real Madrid, a pesar del duro golpe del gol tempranero comenzando el segundo tiempo, y de estar dos anotaciones abajo, fue adelante y de la mano de su máxima figura, Kylian Mbappé, descontó en el partido contra el Bayern Múnich.

Al minuto 74 el lateral derecho Trent Alexander Arnold desbordó por su banda y mandó el balón al segundo palo, donde entraba el atacante francés en solitario, quien remató y a pesar de la incertidumbre de si entró o no el balón, al final el árbitro central lo valió porque la tecnología le confirmó que pasó la línea de fondo.

Con esto, el Real Madrid descontó ante su gente en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. La vuelta será en el Allianz Arena, el próximo miércoles 15 de abril.



Así fue el gol de Kylian Mbappé en Real Madrid vs Bayern Múnich, por Champions League: