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Gol Caracol  / Así fue el gol de Kylian Mbappé en Real Madrid vs Bayern Munich, por Champions; se apretó la serie

Así fue el gol de Kylian Mbappé en Real Madrid vs Bayern Munich, por Champions; se apretó la serie

El atacante francés Kylian Mbappé descontó en el marcador en el estadio Santiago Bernabéu, para apretar la serie de cuartos de final de la Champions League entre Real Madrid y Bayern Múnich.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Kylian Mbappé
Kylian Mbappé celebra gol Real Madrid vs Bayern Múnich - Foto:
AFP

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