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Gol Caracol  / Así fue el gol de Nahuel Bustos en Caracas vs Santa Fe, por Copa Sudamericana

Así fue el gol de Nahuel Bustos en Caracas vs Santa Fe, por Copa Sudamericana

Al minuto 56, en territorio venezolano, el argentino Nahuel Bustos puso el tercer gol en el marcador global en la serie de play off entre Santa Fe y Caracas, por Sudamericana.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de jul, 2026
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Nahuel Bustos Santa Fe
Nahuel Bustos celebra gol con Santa Fe
AFP

Comenzó el segundo tiempo en Venezuela entre Caracas e Independiente Santa Fe, y rápidamente, al minuto 56, Nahuel Bustos rompió el cero en el marcador en el encuentro de vuelta de los play offs de la Copa Sudamericana.

Bolívar Dairon Asprilla Alejandro Restrepo
Colombianos en el exterior

Batacazo de Bolívar, del DT Alejandro Restrepo, al poderoso Gremio; todo con gol de Dairon Asprilla

Tras un gran contragolpe liderado por el mismo Bustos, terminó dándole la pelota a Jader Obrian, quien en el momento oportuno se la devolvió al argentino, quien se acomodó y puso el 1-0 parcial y el 3-0 en el global.

Acá el gol de Nahuel Bustos en Caracas vs Santa Fe, por Copa Sudamericana:

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