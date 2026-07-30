Así fue el gol de Nahuel Bustos en Caracas vs Santa Fe, por Copa Sudamericana

Comenzó el segundo tiempo en Venezuela entre Caracas e Independiente Santa Fe, y rápidamente, al minuto 56, Nahuel Bustos rompió el cero en el marcador en el encuentro de vuelta de los play offs de la Copa Sudamericana.
Tras un gran contragolpe liderado por el mismo Bustos, terminó dándole la pelota a Jader Obrian, quien en el momento oportuno se la devolvió al argentino, quien se acomodó y puso el 1-0 parcial y el 3-0 en el global.
Acá el gol de Nahuel Bustos en Caracas vs Santa Fe, por Copa Sudamericana:
¡GOOOL DE SANTA FE!— DSPORTS (@DSports) July 31, 2026
Tras una asistencia de Jader Obrian, Nahuel Bustos convirtió el 1-0 ante Caracas FC.
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