Cuándo se juega Santa Fe vs. River Plate; día y donde ver EN VIVO en TV el partido de Sudamericana

Independiente Santa Fe goleó 0-3 a Caracas, este jueves, en la vuelta de los play offs de la Copa Sudamericana 2026, y en marcador global quedó 5-0 a favor de los 'cardenales', para meterse en los octavos de final del certamen internacional, donde se medirán ahora a River Plate.

Por eso, los hinchas del cuadro bogotano ponen su mirada ahora en tremendos encuentros que se avecinan en el torneo Conmebol, frente a uno de los candidatos al título, pero que quieren sorprender y seguir en el camino.

Cuándo se juega Santa Fe vs River Plate, por Copa Sudamericana

El duelo de ida de octavos de final será el miércoles 12 de agosto, en el estadio El Campín, en Bogotá, aún con horario por confirmar por parte de la Conmebol. El encuentro de vuelta será en el estadio Monumental, en Buenos Aires (Argentina), el miércoles 19 de agosto.



Independiente Santa Fe Colprensa

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Así fue la victoria de Santa Fe contra Caracas:

El argentino Nahuel Bustos y el uruguayo Franco Fagúndez, así como un autogol, le dieron este jueves al Independiente Santa Fe el pase para los octavos de final de la Copa Sudamericana, al derrotar por 0-3 en Venezuela a Caracas, que se despidió del torneo.

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Ahora, Independiente Santa Fe se las verá en octavos de final, fase que se iniciará el próximo 11 de agosto, con el argentino River Plate.

El club colombiano venció otra vez al equipo caraqueño, dirigido por Henry Meléndez, tras haberlo hecho por 2-0 la semana pasada en Bogotá, con tantos de Hugo Rodallega y de Franco Fagúndez.

Hoy, en el partido de vuelta de la repesca para los octavos, jugado en el Estadio Metropolitano de Lara, en el oeste de Venezuela, Nahuel Bustos alegró a los suyos al anotar el primero de la noche en el minuto 56, tras una asistencia de Jáder Obrian.

El segundo para el equipo cardenal, dirigido por el uruguayo Pablo Repetto, llegó sin mucho esfuerzo de su parte, con un autogol de Ángel Figueroa cuando el reloj marcaba el minuto 77.

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Y poco después, Fagúndez lo volvió a hacer, con el tercer tanto del partido y luego de haber sido asistido por Alexis Zapata.

Caracas 0-3 Santa Fe - Foto: Sofa Score

En la repesca, se enfrentaron un total de 16 equipos para conseguir uno de los ocho boletos disponibles para la siguiente fase del torneo.

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Uno de esos es Santa Fe, mientras que Caracas quedó eliminado de la competición.

El club de Meléndez se enfocará ahora en conquistar el Torneo Clausura de la liga venezolana de fútbol, que comienza el viernes, en cuya primera jornada se enfrentará con Estudiantes de Mérida el próximo lunes.